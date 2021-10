2021年10月05日 11時03分 ネットサービス

ついに「Windows 11」の正式リリースが開始、Windows 10からの無料アップグレードは順次提供



Windowsの最新OS「Windows 11」の正式リリースが、国ごとのタイムゾーンが2021年10月5日(火)になったタイミングで開始されています。要件を満たしたWindows 10搭載デバイスは無料でWindows 11にアップグレードできるほか、Windows 11をプリインストールしたPCも同日から購入可能となっています。



Windows 11: A new era for the PC begins today | Windows Experience Blog

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2021/10/04/windows-11-a-new-era-for-the-pc-begins-today/





Windows 11 Starts Rolling Out to PCs Worldwide | PCMag

https://www.pcmag.com/news/windows-11-starts-rolling-out-to-pcs-worldwide



Microsoftは2015年にWindows 10をリリースする際に、「Windows 10がWindowsの最後のバージョンになる」と述べ、今後は独立した新しいバージョンをリリースするのではなく、既にリリース済みのWindowsを定期的にアップデートする形になるとしていました。ところが2021年6月25日、Microsoftは新たな機能やUIを搭載した次期OSの「Windows 11」を発表し、2021年後半にリリースすると予告しました。PC関連メディアのPCMagは、Googleが開発したChrome OSがWindowsの市場シェアに悪影響を及ぼしたため、Microsoftは戦略の変更に踏み切った可能性を指摘しています。



そして、Microsoftは現地時間の8月31日に「Windows 11の正式リリース日は10月5日」であると表明した通り、国ごとのタイムゾーンが2021年10月5日になると同時にWindows 11の正式リリースを開始しました。Windows 11がプリインストールされたPCを購入するか、Windows 10からの無料アップグレードを行うことで利用可能となります。Windows 10からのアップグレードは、2021年から2022年半ばにかけて標準のWindows Upgradeプロセスを通じて提供されるとのことで、Windows 11に切り替わるタイミングはPCによって異なる模様。



実際にPCで「Windows Upgradeの設定」を開いて「更新プログラムのチェック」をクリックすると、使用しているPCがWindows 11にアップグレードできるかどうかをチェックできます。アップグレード可能な場合は「このPCでWindows 11を実行できます」と表示されますが、具体的な提供時期は準備の都合によって変動するとされています。





公式のアップグレードを待っていられない人は、以下のページからWindows 11をすぐにインストールしたり、インストールメディアを作成したり、ISOをダウンロードしたりすることも可能となっています。しかし、Microsoftは「Windows 10 からアップグレードする場合は、PCのアップグレードの準備ができたことを知らせるWindows Updateの通知が表示されるまで待つことをお勧めします」と述べています。



Windows 11 をダウンロードする

https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11





Windows 11にはシステム最小要件が設けられており、「PC正常性チェック」を使用すれば自分のPCが導入要件を満たしているかどうかチェックできます。しかし、システム最小要件はWindows Updateを介してWindows 10からWindows 11にアップグレードする場合にのみ適用され、ISOファイルを用いる場合は最小要件を満たしていないPCでもWindows 11をインストールできるとMicrosoftは認めています。



MicrosoftはWindows 11の正式リリースを発表するブログで、「私たちはWindows 11を立ち上げることに興奮しています。ユーザーエクスペリエンス全体があなたを好きなものに近づけて、生産性を高めて創造力を刺激します」とコメントしています。



Windows 11は以下のように、スタートメニューやタスクバーのデザインがWindows 10から変更されており……





AIとウェブを利用したパーソナライズされたウィジェットを通して、気になるコンテンツや情報を提供するとのこと。





また、Windows 11ユーザーは新しいMicrosoft Storeにアクセス可能になるとのこと。



11 things to know about the new Microsoft Store on Windows 11 | Windows Experience Blog

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2021/10/04/11-things-to-know-about-the-new-microsoft-store-on-windows-11/



Microsoftは公式ブログで、Windows搭載デバイスに最適なアプリが豊富に用意されている新たなMicrosoft Storeは、デザインが洗練されただけでなく、従来より35%高速にページを移動したり開いたりできるようになったほか、検索エクスペリエンスも改善していると主張。新たなMicrosoft Storeは今後数カ月以内に、Windows 10搭載デバイスからもアクセス可能になる予定えdす。



なお、Windows 11にはAndroidアプリをインストール・実行する機能も搭載される予定ですが、リリース当初のWindows 11はAndroidアプリに対応していないとのことです。