Android 12のPixel向け配信がスタート

スマートフォン向けOSの最新バージョン「 Android 12 」の、Google製スマホ・Pixelシリーズへの配信がスタートしました。対象となるのはPixel 3シリーズ以降のすべての端末です。 A dozen things to love in Android 12 https://blog.google/products/android/android-12/

2021年10月20日 11時15分00秒 in ソフトウェア, Posted by logc_nt

