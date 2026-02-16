Googleが「Android 17」の最初のベータ版をリリース
モバイルOS「Android 17」の最初のベータ版をGoogleがリリースしました。
Android Developers Blog: The First Beta of Android 17
https://android-developers.googleblog.com/2026/02/the-first-beta-of-android-17.html
リリースノート | Android Developers
https://developer.android.com/about/versions/17/release-notes?hl=ja
Android 17では、より適応性の高いAndroidアプリの実現に向けた取り組みが継続されるほか、カメラとメディアの大幅強化や接続性を最適化するための新ツール導入があり、コンパニオンデバイスのプロファイルが拡張されているとのこと。
まず、UIとウインドウの点では、大画面への適応性の必須化が行われ、画面幅600dp(7インチ端末縦持ち時の横幅が目安)以上で実行されるアプリはサイズ変更や向き変更をオプトアウトできなくなります。また、システムはデフォルトで「CONFIG_KEYBOARD/CONFIG_KEYBOARD_HIDDEN」「CONFIG_NAVIGATION」「CONFIG_TOUCHSCREEN」といった構成変更に対してアクティビティを再起動しなくなります。
パフォーマンスとランタイムの点では、「android.os.MessageQueue」の新しいロックフリー実装によってフレーム落ちが減少します。
MessageQueue の動作変更に関するガイダンス | Android Developers
https://developer.android.com/about/versions/17/changes/messagequeue?hl=ja
また、メモリ使用量を削減するため、カスタム通知ビューに厳格なサイズ制限が適用されます。
なお、クリアテキスト用属性「android:usesCleartextTraffic」が非推奨になり、この属性に依存するSDK 37以降をターゲットとするアプリはデフォルトでクリアテキストをブロックするようになります。
Android 17ベータ版は以下のPixel端末をサポートしています。
・Pixel 6／Pixel 6 Pro／Pixel 6a
・Pixel 7／Pixel 7 Pro／Pixel 7a
・Pixel Tablet
・Pixel Fold
・Pixel 8／Pixel 8 Pro／Pixel 8a
・Pixel 9／Pixel 9 Pro XL／Pixel 9 Pro／Pixel 9 Pro Fold／Pixel 9a
・Pixel 10／Pixel 10 Pro XL／Pixel 10 Pro／Pixel 10 Pro Fold
Pixel以外の端末でも、Android Emulatorを使うとAndroid 17ベータ版が利用可能です。
Android Emulator をセットアップする | Android Developers
https://developer.android.com/about/versions/17/get?hl=ja#on_emulator
安定版のAndroid 17は2026年下旬にリリースされる見込みです。
