にんにくの香りと肉の旨みがガツンと味わえてサクカリ食感な「エアリアル 餃子味」試食レビュー





ヤマザキビスケット(YBC)のスナック菓子「エアリアル」に、女優の広瀬アリスさんが監修した新味「餃子味」が2026年2月9日(月)に登場しました。ジューシーな肉のうまみとにんにくの香ばしさがクセになる、焼きたて餃子の味わいをエアリアルで再現したとのことで、果たしてどんな味なのか気になったので実際に食べてみました。



エアリアル｜ヤマザキビスケット

https://aerial2025.co.jp/





2026年02月16日 17時51分00秒 in 試食, Posted by log1i_yk You can read the machine translated English article A taste review of 'Aerial Gyoza Flavor' ….

エアリアル 餃子味のパッケージはこんな感じ。「広瀬アリス監修」とアピールされています。なお、広瀬アリスさんがエアリアルを監修するのはこの餃子味で3回目だとのこと。原材料はコーングリッツ、植物油脂、でん粉、砂糖、ショートニング、乳糖、食塩、しょうゆパウダー、オニオンパウダー、ポークエキスパウダー、大麦粉、ポーク調味パウダー、粉末油脂、たん白加水分解物、みそパウダー、ガーリックパウダー、ねぎパウダー、デキストリン、酵母エキスパウダー、ぶどう糖、発酵調味料、調味油脂、ブラックペッパー、ジンジャーパウダー、レッドペッパーなど。内容量は65gです。カロリーは1袋当たり365kcalでした。袋の中を開けてみました。エアリアルは4層構造のスナック菓子で、大きな空気の層がある軽い食感が特徴です。写真では少しわかりにくいのですが、生地には緑色の粒が混ざっていて、餃子のタネに入っているねぎを連想させます。食べてみると、最初はコーンの風味が強いいつものエアリアルなのですが、食べているうちににんにくの香りと焦げた皮のような香ばしさ、油特有の甘さやうまみがふわっと広がり、確かにカリッと焼かれた餃子に近い風味は感じられるかも。塩味も強めなので、餃子と同じくお酒のつまみにもなりそうな印象を受けました。エアリアル 餃子味は2026年2月9日(月)からコンビニエンスストアで先行販売されており、同年2月16日(月)から全国の量販店で購入可能。店頭での価格はコンビニエンスストアだと税込(8％)で176円でした。また、Amazon.co.jpでも取り扱われており、記事作成時点で税込み162円で注文できました。