「Android 12」のパブリックベータ版が登場、一体何が変わるのか？

Googleが2021年度の年次開発者向け会議「Google I/O 2021」の中で、Androidの次期メジャー版「 Android 12 」のパブリックベータ版を発表しました。GoogleはAndroid 12について「最も野心的なリリース」と説明し、特にUIの大規模刷新について「Android史の中で最大のデザイン変更」と語っています。 Android Developers Blog: What’s new in Android 12 Beta https://android-developers.googleblog.com/2021/05/whats-new-in-android-12-beta.html

・関連記事

「Android 12」でUIデザインはどのように変化するのか? - GIGAZINE



Googleがマテリアルデザインを次の段階に進化させた「Material You(マテリアルユー)」を発表、UIデザインがユーザー好みに変幻自在に - GIGAZINE



GoogleとSamsungがスマートウォッチ向けプラットフォームを統合、電力効率やパフォーマンスもアップ - GIGAZINE



GoogleがAndroid搭載スマホを「自動車のキー」や「テレビのリモコン」として使える機能を発表 - GIGAZINE



Googleがスマホのカメラで撮影した「肌の色」を改善する仕組みを新たに発表 - GIGAZINE



2021年05月19日 11時53分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.