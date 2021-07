「Android 12 Beta 3」がリリース、「スクロールしてのスクリーンショット機能」など新機能が複数追加

by Yuri Samoilov Googleが新たにAndroidの次期メジャー版「Android 12」の「 Beta 3 」を発表しました。Beta 3ではAndroid 12 APIの最終版や公式SDKに加え、「スクローリングスクリーンショット」など多数の新機能が追加されています。 Android Developers Blog: Android 12 Beta 3 and final APIs https://android-developers.googleblog.com/2021/07/android-12-beta-3.html 現地時間2021年7月14日、Googleが「Android 12 Beta 3」を発表しました。このBeta 3の発表は 開発者向けプレビュー版の発表時 に予告されていたスケジュール通りの動き。このスケジュールによると、2021年8月には最終ベータ版が公開される予定です。

2021年07月15日 11時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1k_iy

