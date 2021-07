2021年07月13日 11時29分 ゲーム

Android 12ではダウンロード中のゲームでもプレイを始めることができる

by Yuri Samoilov



GoogleがAndroid 12およびGoogle Playストアの新機能として、ゲームの「Play-as-you-download」機能を2021年7月12日に発表しました。大容量のゲームをダウンロードする際に、ダウンロードが完了する前にプレイを開始できるようになり、できるだけ早くゲームプレイを開始できるようになります。



Android Developers Blog: Updates from the Google for Games Developer Summit

https://android-developers.googleblog.com/2021/07/updates-from-google-for-games-developer.html



Android 12 will default to a play-as-you-download scheme for newer games | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2021/07/android-12s-play-as-you-download-scheme-will-make-games-start-twice-as-fast/



「Play-as-you-download」は、すでに大手のゲーム配信ストアでは採用されている機能。ゲームエンジンやUI、最初の起動シーケンスやゲーム内容などのデータをダウンロードすると、ゲーム全体をダウンロードしなくても起動して遊ぶことができるというものです。





ゲームの中で特に容量が大きいファイルは、グラフィックやサウンド、プリレンダリングされたビデオなどのアセットですが、これらを「すぐに必要なもの」と「後で必要なもの」に分けてダウンロードすれば、最初のダウンロードにかかる時間を大幅に短縮することができます。



以下は、127MBのゲームをGoogle Playストアからダウンロードするところです。画像左が従来のもので、画像右は「Play-as-you-download」が有効になっている状態のもの。





Play-as-you-download機能は全体の40%前後をダウンロードした段階で発動し、すでにGoogle Playストア上では起動ボタンが出現。





ゲームが起動した時点で、従来でのGoogle Playストア画面を見ると、98%ダウンロードしている状態。





Googleはこれまでにも、アプリのインストール時間を短縮するために、Play Storeの対応アプリに「今すぐ試す」ボタンを追加する「Google Play Instant Apps」を提供していました。ただし、この機能はあくまでもデモに使われるもので、アプリそのもののインストールの代わりにはなりません。



また、Google Play Instant Appsにどのアプリが対応しているのかを探すことはできませんでした。しかし、Play-as-you-download機能はすべてのゲームが対象で、Google Playストア側が自動で有効化させていくとのこと。



なお、Googleは同日に「Androidゲーム開発キット」も発表しており、最初のリリース分では以下の3つの特徴があるとアピールしています。

・新しいVisual Studio拡張機能など、統合されたワークフロー

・新しいゲームテキスト入力ライブラリなど、CあるいはC++ゲームライブラリ

・GPUプロファイラーでのフレームプロファイラーのサポートやAndroid Performance Tunerでの新しい読み込み時間のサポートなど、パフォーマンスの最適化