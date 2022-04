2022年04月27日 10時29分 ゲーム

ソニーはゲーム開発者に「PlayStation Plus プレミアム」向けに2時間以上のゲームデモを開発するよう求めている



ソニーはPlayStationプラットフォームでオンラインゲームをプレイするために必要になる有料会員サービスのPlayStation Plusを、2022年6月から「PlayStation Plus エッセンシャル」「PlayStation Plus エクストラ」「PlayStation Plus プレミアム」という3つのプランに拡張する予定です。この中の「PlayStation Plus プレミアム」では、購入前にゲームをお試しでプレイすることができる「ゲームトライアル」が利用可能となるのですが、このゲームトライアルを用意することがゲーム開発者の要件になっていると報じられています。



海外ゲームメディアのGame Developerによると、ソニーは開発者に対して月額税込1550円で提供する「PlayStation Plus プレミアム」向けにゲームトライアルを用意するように要求しているとのこと。Game Developerに情報提供した関係者によると、ソニーは卸売価格が34ドル以上(日本では4000円以上)のゲームタイトルに対して、この「ゲームトライアルを用意すること」を義務付ける模様。そして、このゲームトライアルは少なくとも2時間以上の長さであることが求められるそうです。





情報筋によると、卸売価格が4000円以下のタイトルはゲームトライアルを用意する必要がありません。ソニーは開発者向けのポータルサイト上でポリシーをアップデートし、「ゲームトライアルを用意すること」が開発者に通達されることになったとのこと。情報筋によると、ゲームトライアルに関する他の連絡は一切受けていなかったそうです。



これらの要件はPlayStation VR向けタイトルには適用されませんが、今後PlayStation Storeでゲームをリリースする予定のある開発者の場合、ゲームトライアルを作成するために時間とリソースを割く必要があります。





報道によると、ゲームトライアルは「ゲームのリリース日から最大3カ月以内に用意する必要がある」とのこと。また、ゲームトライアルはPlayStation Plus プレミアムユーザーが少なくとも12カ月利用できるようにする必要があるそうです。



また、期間限定のゲームトライアルを用意する代わりにカスタムゲームデモをリリースすることも可能ですが、カスタムゲームデモはケースバイケースで承認されることとなる模様。なお、ゲームトライアルの用意が義務付けられるタイトル以外の開発者でも、ユーザーが無料で利用できるゲームトライアルあるいはカスタムゲームデモを用意可能です。



新しいポリシーはPlayStationでゲームのリリースを計画しているすべての開発者にとって複雑なものです。しかし、Activision Blizzardや2K Games、ソニーの社内ゲームスタジオといった大手ゲーム開発者はゲームトライアルを作成するために必要なリソースを十分持っているため、PlayStation Plus プレミアムの恩恵を大いに受けることができます。





一方で、卸売価格が4000円をわずかに超えるゲームの場合、開発者は競合他社よりも少ないリソースで作業していると考えられるため、2時間のゲームトライアルを用意することが多大なコストとなる可能性があります。豊富な資金を持った開発者はゲームトライアルを通じて新しいユーザーを獲得する機会を得られますが、資金が乏しい開発者の場合はゲームトライアルが足かせにしかならない可能性も十分にあるというわけです。