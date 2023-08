Googleがアプリ起動を30％高速化させる「Androidランタイム」のアップデートを発表、Android 12以降なら古いスマホも高速化

Googleが2023年8月21日に、 Android Runtime(ART) のアップデートによりアプリの起動時間や実行速度を大きく向上させられるようにすると発表しました。ARTがOSとは独立して更新できるようになったことで、古いAndroidがインストールされているスマートフォンでもアプリのパフォーマンスが改善することが期待できます。 Android Developers Blog: Latest ARTwork on hundreds of millions of devices https://android-developers.googleblog.com/2023/08/latest-artwork-on-hundreds-of-millions-of-devices.html

2023年08月23日 12時55分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1l_ks

