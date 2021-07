2021年07月01日 10時47分 ソフトウェア

Google PlayでAndroidアプリを公開するにはAPKでなく「Android App Bundle」を使う必要があるとGoogleが発表



2021年7月時点において、Androidアプリの標準ファイル形式はAPKですが、2021年8月からはGoogle Play上の新規アプリは「Android App Bundle(AAB)」で公開する必要があるとGoogleが発表しました。



Android App Bundle について | Android デベロッパー | Android Developers

https://developer.android.com/guide/app-bundle?hl=ja



Android App Bundle replaces APK for new Google Play apps - 9to5Google

https://9to5google.com/2021/06/29/android-app-bundle-new-default/



Google is moving away from APKs on the Play Store - The Verge

https://www.theverge.com/2021/6/30/22557390/google-apk-app-bundles-package-format-play-store





AABはアプリのコンパイル済みソースコードとリソースが含まれた新しいアップロード形式。Googleは2018年5月に開催されたGoogle I/OでAABを導入し、すでにTwitter、Netflix、Adobeを含む100万個以上のアプリがAABを利用しているとのこと。



実際2つを比較すると、AABを採用したAndroidアプリの方が平均15%もファイルサイズが小さくなります。そのため、ユーザーは「インストールが高速になる」「ストレージを確保できる」というメリットを受けられます。一方で、IT系ニュースメディアのThe Vergeは、「AABはGoogle Playでのみ使用される形式であるため、再配布が複雑になる」というデメリットを指摘しました。



上記に加えて、大きな拡張ファイル(OBB)はPlay Asset DeliveryあるいはPlay Feature Deliveryに置き換える必要があるとのこと。ただし、APKのAAB置き換えについては新規公開するアプリに対する要件であり、既に公開されているアプリでは引き続きAPKを利用可能です。





一方、インストール不要で使用できる「Google Play Instant」の場合は、新規公開・アプリ更新いずれについてもInstant対応App Bundleを作成する必要があります。