2021年07月13日 11時35分 サイエンス

月軌道の「ぐらつき」により2030年代に洪水が激増するおそれがあるとNASAが発表



月の軌道が周期的に変化する働きによる潮汐(ちょうせき)が原因で、高潮がもたらす洪水がアメリカで急増すると、NASAが発表しました。過去の研究により、地球温暖化の影響で波がどんどん高くなっていることが判明しており、この2つの現象の相乗効果によりアメリカ沿岸部の都市では2030年~2040年の間に洪水が常態化すると、研究者は警告しています。



高潮による洪水は、ハリケーンなどがもたらす洪水に比べて劇的ではない一方で、道路の冠水や下水道のはん濫などを引き起こして人々の暮らしに大きな影響を与えることから、アメリカでは「厄介者の洪水(nuisance floods)」と呼ばれています。アメリカ海洋大気庁(NOAA)の調べによると、2019年にアメリカ沿岸部で発生した「厄介者の洪水」は合計で600件以上に達したとのこと。高潮による洪水は、気候変動がもたらす海面上昇により年々増えていますが、月軌道の変化が潮の満ち引きを増幅させることで、2030年代以降ではさらに洪水が激増することが、NASAとハワイ大学が2021年6月に発表した研究により判明しました。





論文の著者であるハワイ大学のフィル・トンプソン助教授は、「地域によっては1日か2日おきに洪水に見舞われることになります。もし月に10回、15回と洪水が発生すると、経済活動に大きな影響が出て職を失う人もいるでしょうし、汚水の貯水槽の水があふれ出すことにより公衆衛生上の問題も発生するでしょう」と話しています。



洪水を増やす要因の1つは、前述のとおり地球温暖化による海面上昇です。NOAAによると、1880年以降世界の平均海面は約20~25センチほど上昇しており、今後の温室効果ガスの削減量次第では、2100年までに海面が0.3~2.5メートル上昇すると試算されています。トンプソン氏らの研究チームは今回、アメリカ全土の沿岸地域にある合計89カ所の潮位計のデータに天文学的な影響を加味する研究により、月軌道の変化がもたらす引力の変動の影響が洪水の増加を加速させることを突き止めました。



地球の衛星である月は赤道面からずれた角度で公転しているので、赤道面と月の軌道面の交点も移動します。この交点は18.6年周期で変動しており、潮の満ち引きもその影響を受けて変化します。具体的には、18.6年周期の半分では満ち引きが抑制され、満潮時の海面は低くなり、逆に干潮時の海面は通常時よりも高くなるとのこと。一方、残りの半分では逆に満ち引きの働きが増幅されるため、アラスカを除くほぼすべてのアメリカの沿岸地域や、ハワイやグアムなどでは、2030年~2040年の間に発生する洪水が急増すると、研究チームは述べています。





NASA・ジェット推進研究所のベン・ハムリントン氏は、「今回の研究により、洪水を発生させる要因が特定の期間に集中していることや、年の前半より後半の方が洪水が深刻化しやすいことなどが分かりました。こうした知見は、洪水に備える計画を立てる上で重要になります」と述べて、洪水対策の必要性を強調しました。