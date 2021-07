2021年07月15日 10時40分 ゲーム

Netflixがゲームをドラマや映画と一緒に配信する計画であると判明



Netflixが映画やドラマに加えてゲームを配信する計画であることが判明しました。Netflixが配信するゲームは別途追加料金が発生するものではなく、ドラマや映画のサブスクリプション料金に含まれる見込みです。



Netflix (NFLX) To Offer Video Games on Its Streaming Platform - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-14/netflix-plans-to-offer-video-games-in-expansion-beyond-films-tv



Netflix hires Oculus and EA veteran Mike Verdu to lead games | VentureBeat

https://venturebeat.com/2021/07/14/netflix-hires-oculus-and-ea-veteran-mike-verdu-to-lead-games/





Electronic ArtsやFacebookのOculusでゲーム開発リーダーを務めてきたMike Verdu氏が、新たにNetflixに加入したことが明らかになりました。Verdu氏は、Oculusで開発者チームを率いてさまざまなゲームコンテンツを生み出し、最終的にFacebookのヴァイスプレジデントとなった人物です。



Netflixが新たなコンテンツとしてゲームの配信を計画していることは機密事項であるため、情報提供を行った人物は匿名とのこと。記事作成時点では、2022年中にゲームの配信が始まり、Netflixのオリジナルドラマやオリジナル映画などと同様の扱いとなり、追加料金は発生しない予定となっています。





Bloombergがこのニュースを報じたことにより、Netflixの株価は3.3%上昇し一時566ドル(約6万2000円)になりました。



Netflixはアメリカでの成長率が伸び悩んでいるため、新しい市場開拓の方法を模索しており、ゲーム配信への動きはこの1つだと見られています。



関係者によるとNetflixは今後数カ月以内にゲーム開発チームを構築する予定で、求人ページでは既に「インタラクティブ製品イノベーション・ディレクター」の募集が始まっています。



Director of Product Innovation, Interactive

https://jobs.netflix.com/jobs/64788193





一方でゲームコンテンツは、FacebookのライバルであるAmazonやHuluが提供していないものであり、これを理由にNetflixのサブスクリプション料金が最終的に値上がりする可能性があるとBloombergは述べています。