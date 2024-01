2024年01月10日 10時18分 ネットサービス

Twitchが従業員の35%を削減



Amazon傘下の配信プラットフォーム「Twitch」が、従業員の35%、約500人を解雇する予定だと報じられました。TwitchはAmazonのインフラに依存していて、そのサービス維持に膨大な費用がかかっていることが要因だとされています。



Bloombergによると、Twitchによる人員削減は早ければ2024年1月11日に発表される予定だとのこと。人員削減の理由は「損失への懸念」とのことで、動画配信というプラットフォームに想像以上のコストがかかっていることが背景にあると伝えられています。



Twitchは月に18億時間ものコンテンツを配信しており、Twitch幹部によると採算が取れないほどの費用がかかっていることが目下の懸念事項だとのこと。これに関連して、特に通信用ネットワークの利用料金が他国よりもはるかに高かった韓国で、Twitchはサービスを終了させています。



仮に今回の人員削減が実行された場合、過去の人員削減も含めると、Twitchは1年で半分の従業員を失うことになります。





Twitchの親会社であるAmazonは2023年に計2万7000人以上の従業員を解雇していて、この影響でTwitchも400人程度の人員削減を余儀なくされました。この騒動直前には16年もの間TwitchのCEOを務めたエメット・シア氏が退任していて、2023年末には最高製品責任者や最高顧客責任者、最高コンテンツ責任者など、多くの幹部がTwitchを去ってしまっています。



Twitchの幹部退任や人員削減が続く中、新たにCEOの座に就いたダン・クランシー氏は、広告システム改善や配信者との関係修復に注力していると伝えられています。