2021年07月21日 10時03分 ゲーム

Netflixのゲーム配信サービスは追加費用なし&モバイル向けとなる模様



2021年7月15日、映像ストリーミングサービスのNetflixがゲームの配信もスタートすると報じられました。これに続き、Netflixが配信を計画しているゲームはモバイル端末向けであり、ゲームのプレイに追加費用はかからないことが明らかになっています。



Netflix’s Apple Arcade competitor to be mobile-focused at no extra cost to subscribers - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2021/07/20/netflixs-apple-arcade-competitor-to-be-mobile-focused-at-no-extra-cost-to-subscribers/



Netflix’s gaming expansion starts with mobile - The Verge

https://www.theverge.com/2021/7/20/22585802/netflix-gaming-mobile-subscription-earnings



Netflixのゲーム配信計画は、2021年第2四半期の収益報告時に投資家向けに公開された書簡の中で明かされました。Netflixは外部で製作・配信されたコンテンツを配信するだけでなく、オリジナルの映画やアニメの製作にも力を入れていますが、これと同じようにゲームを配信することでさらなるユーザー層を獲得できると考えている模様。





Netflixが配信するゲームはスマートフォンやタブレットといったモバイル端末向けに設計されたものとなります。ただし、モバイル端末向けのゲームを配信するのはあくまで「初期の計画」だそうで、将来的に家庭用ゲーム機レベルのタイトルを配信する可能性もあるそうです。



Apple関連メディアの9to5Macは、「Netflixのゲーム配信に関する興味深い点は、ストリーミングサービスの有料会員に追加費用なしで提供されることです」と記しています。





Netflixが投資家向けに公開した書簡には、「インタラクティブ性の高い『ブラック・ミラー:バンダースナッチ』といった作品やオリジナルゲームの『Stranger Things 3:The Game』などに関する取り組みに基づき、Netflixはコンテンツの種類をゲームにまで拡大する初期段階にあります。ゲームはオリジナルの映画、アニメ、台本なしのドラマといったコンテンツと同様に、我々にとって新しいコンテンツカテゴリになると考えられます。ゲームは映画やシリーズ作品と同様に追加費用なしで有料会員に配信されます。最初はモバイル端末向けのゲームに焦点を当てる予定です」と記されています。



Netflixはゲームをどのように配信するかについて言及していませんが、記事作成時点で映画やドラマを視聴できるメインのアプリでゲームも一緒に配信すると、App Storeのガイドラインに抵触する可能性があります。これはAppleがクラウドゲームアプリやストリーミングゲームアプリで、複数タイトルをプレイできるようにすることを禁止しているためです。



AppleがProject xCloudやStadiaといったクラウドゲームサービスはApp Storeのガイドラインに違反しているためiOSでは動作しないと発表 - GIGAZINE





なお、Netflixはオリジナルのゲーム開発プロジェクトをリードさせるためにOculusやEAで活躍してきたMike Verdu氏を雇用しています。Verdu氏は2019年にFacebookでOculusのAR/VRコンテンツの責任者を務めた人物です。