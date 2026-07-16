AWSのCDNサービスで大規模障害発生、各種ウェブサイトに接続しにくい状態が発生
AWSのCDNサービスであるAmazon CloudFrontで大規模な障害が発生しています。
Service health - Jul 16, 2026 | AWS Health Dashboard | Global
https://health.aws.amazon.com/health/status
AWSのステータスページを確認すると、日本時間の2026年7月16日16時45分頃からCloudFrontで問題が発生したとのこと。影響範囲はAmazon CloudFrontの仮想プライベートクラウド(VPC)を使用しているユーザーに限られるそうです。
日本のウェブサイトにも影響が及んでいます。例えば「はてなブログ」にアクセスするとCloudFrontを原因とする504エラーが表示されます。
関連は不明ですが、ニコニコ動画も「ニコニコ生放送にアクセスできない」「ニコニコにログイン・ログアウトできない」という問題の発生を報告しています。
【調査中】ニコニコ生放送にアクセスできないなどの不具合｜ニコニコインフォ
https://blog.nicovideo.jp/niconews/8596
問題は世界規模で発生しており、AIモデル配布の一大サービスである「Hugging Face」でも接続しにくい状態が生じています。Hugging Faceのステータスページでは「AWSの障害により、世界中のほとんどの地域でサービスが利用不能になっている」と記されています。
Hugging Face status
https://status.huggingface.co/
「マイナポータル」でもログインできない事象が発生。
障害・メンテナンス ｜ マイナポータル
https://myna.go.jp/html/info/index.html
決済サービスの「PayPay」が使用不能になっているという情報もあり、公式サイトも利用不能となっています。
PayPay（ペイペイ）- QRコードで支払うキャッシュレス決済のスマホアプリ
https://paypay.ne.jp/
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in ネットサービス, Posted by log1o_hf
You can read the machine translated English article A major outage occurred in AWS's CDN….