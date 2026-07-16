2026年07月16日 19時02分 ネットサービス

AWSのCDNサービスで大規模障害発生、各種ウェブサイトに接続しにくい状態が発生



AWSのCDNサービスであるAmazon CloudFrontで大規模な障害が発生しています。



Service health - Jul 16, 2026 | AWS Health Dashboard | Global

https://health.aws.amazon.com/health/status



AWSのステータスページを確認すると、日本時間の2026年7月16日16時45分頃からCloudFrontで問題が発生したとのこと。影響範囲はAmazon CloudFrontの仮想プライベートクラウド(VPC)を使用しているユーザーに限られるそうです。





日本のウェブサイトにも影響が及んでいます。例えば「はてなブログ」にアクセスするとCloudFrontを原因とする504エラーが表示されます。





関連は不明ですが、ニコニコ動画も「ニコニコ生放送にアクセスできない」「ニコニコにログイン・ログアウトできない」という問題の発生を報告しています。



【調査中】ニコニコ生放送にアクセスできないなどの不具合｜ニコニコインフォ

https://blog.nicovideo.jp/niconews/8596





問題は世界規模で発生しており、AIモデル配布の一大サービスである「Hugging Face」でも接続しにくい状態が生じています。Hugging Faceのステータスページでは「AWSの障害により、世界中のほとんどの地域でサービスが利用不能になっている」と記されています。



Hugging Face status

https://status.huggingface.co/





「マイナポータル」でもログインできない事象が発生。



障害・メンテナンス ｜ マイナポータル

https://myna.go.jp/html/info/index.html





決済サービスの「PayPay」が使用不能になっているという情報もあり、公式サイトも利用不能となっています。



PayPay（ペイペイ）- QRコードで支払うキャッシュレス決済のスマホアプリ

https://paypay.ne.jp/

