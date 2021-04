PlayStation Networkのサーバー障害によりPlayStation StoreやPlayStation Nowなど各種サービスが利用できない状態に

PlayStationでオンラインプレイを楽しむために必要な PlayStation Network (PSN)が、サーバー障害によりサービス停止しました。これにより、PSNが関連するあらゆるサービスが一時的に使用できなくなりました。 PlayStation Server Outage: PSN Is Down - Game Informer https://www.gameinformer.com/2021/04/27/playstation-server-outage-psn-is-down

2021年04月28日 10時05分00秒

