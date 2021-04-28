PlayStation Networkのサーバー障害によりPlayStation StoreやPlayStation Nowなど各種サービスが利用できない状態に
PlayStationでオンラインプレイを楽しむために必要なPlayStation Network(PSN)が、サーバー障害によりサービス停止しました。これにより、PSNが関連するあらゆるサービスが一時的に使用できなくなりました。
PlayStation Server Outage: PSN Is Down - Game Informer
https://www.gameinformer.com/2021/04/27/playstation-server-outage-psn-is-down
PlayStation公式のPSNサービスステータスページによると、PSNのサーバー障害により、アカウント管理・ゲームとソーシャル・PlayStation Now・PlayStation Video・PlayStation Storeといったあらゆるサービスが利用できない状態に陥りました。PSNのサーバー障害はPS5だけでなくPS4、PS3、PS Vitaにも影響します。
ネットサービスの障害情報をリアルタイムでモニタリングしている「Downdetector」によると、PSNで障害が発生したのは2021年4月28日の6時頃。ユーザーからの障害報告数は7時頃がピークとなっており、記事作成時点でもわずかですが障害が報告されています。
Playstation Network 接続/システム障害発生？サービス中断などの問題をリアルタイムでお知らせ | Downdetector
なお、PSNのサーバー障害は発生から1時間後に復旧したとPlayStation公式は報告しています。
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