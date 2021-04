2021年04月28日 10時30分 映画

劇場版「鬼滅の刃」がPSNに一瞬登場したあと消滅



2020年の大ヒット映画で、アメリカでの劇場公開も始まったばかりという劇場版「鬼滅の刃」無限列車編がPlayStation Networkに姿を見せたことがユーザーから報告されています。



Demon Slayer Movie Leaked on PSN? Here's What Happened With Mugen Train on PS4

https://www.dualshockers.com/demon-slayer-movie-leaked-psn-mugen-train-ps4/



So the Demon Slayer: Mugen Train movie is apparently available digitally on the Playstation store RIGHT NOW (at least on PS4) : anime

https://www.reddit.com/r/anime/comments/mzarw9/so_the_demon_slayer_mugen_train_movie_is/



劇場版「鬼滅の刃」がPlayStation Networkにすでに存在していると報告したのは、TwitterユーザーのWario64氏。同氏の投稿したPlayStation Networkのスクリーンショットを見ると、劇場版「鬼滅の刃」無限列車編(日本語版)が12.99ドル(約1400円)で購入可能になっていることが見て取れます。





このスクリーンショットは英字幕版のものですが、同氏によると「吹き替え版のほうも配信されていた」とのこと。同氏の投稿を見た多数のユーザーが実際に購入し、最後まで見られることを確認しています。なお、配信が行われたのはアメリカリージョンのみとのこと。





劇場版「鬼滅の刃」無限列車編は2021年4月23日にアメリカでの封切りを迎えたばかりの作品。日本映画史に残る記録を打ち立てた同作はアメリカでの注目も高く、4DX・IMAXを含む1600館で公開された結果、アメリカにおける「外国語映画のオープニング興行成績」で歴代1位に輝いています。



『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』米国内で公開された外国語映画のオープニング興行成績 歴代第1位!!|株式会社アニプレックスのプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002970.000016356.html



劇場版「鬼滅の刃」無限列車編は、日本ではBlu-ray&DVD版が2021年6月16日に発売予定、アメリカでは2021年6月22日にデジタル版がリリースされる予定となっています。そのため今回の配信はソニーの「うっかりミス」ではないかと推測されており、実際にPlayStation Network上のページはわずか数時間で削除されています。Redditでこの件を報告したユーザーは、該当作品がPSNから削除されたあとも保有状態は維持されているとコメントしていますが、一方で「視聴はできたけれど、視聴後にライブラリから消えた」と食い違うコメントを残している人もいます。



なお、日本では2021年4月27日(火)から「『鬼滅の刃』スペシャルイベント~鬼滅の宴~」のレンタル配信が各配信サイトでスタート。これを記念して、ゴールデンウィーク期間中にABEMAで全話無料配信が行われることになっています。