Twitterで大規模障害発生、「タイムラインが真っ白」「通知が消滅」などを確認

2020年10月16日(金)朝方からTwitterで大規模な障害が発生しています。Twitterによると、社内で不具合が発生したものであり、セキュリティ違反やハッキングによるものであるという形跡は見られないとのことです。





Twitter has been down for many of you and we’re working to get it back up and running for everyone.



We had some trouble with our internal systems and don’t have any evidence of a security breach or hack.