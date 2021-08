2021年08月17日 14時00分 ソフトウェア

Android 12のベータ版に「顔でスマホを操作する新機能」が登場



2021年秋のリリースが予定されている「Android 12」のベータ版に、顔の表情だけでスマートフォンを操作する機能「カメラスイッチ(Camera Switches)」が搭載されていると判明しました。この機能は、Googleアシスタントとは違って声を出す必要がないので、うるさい場所や音を出すことがはばかられる場面でも活用することができます。



開発者向けコミュニティサイト・XDA Developersが2021年8月15日に、Android 12 Beta 4に「カメラスイッチ」という新機能が追加されていることをPixel端末で確認したと報じました。「カメラスイッチ」は、Android 12 Beta 4に搭載されている障害者補助ツール「Android Accessibility Suite」のバージョン12に盛り込まれた機能で、顔だけで端末を操作することを目的としたものだとのこと。





「カメラスイッチ」を使うと、例えば口を開けることで通知パネルを開いたり、眉毛を上げることでホーム画面を表示したりすることができるとのこと。設定画面を見ると、表情認識の感度を調整することでちょっとした表情の変化を誤検知しないようにすることができることもうかがえます。





ただし、「この機能を有効にすると、バッテリーの消費が激しくなります。可能な限りデバイスを充電したまま使用してください」との注意書きがあるため、使用シーンが制限される可能性も指摘されています。





IT系ニュースサイトのThe Vergeは、「Android 12のベータ版に新機能が盛り込まれたということは、Androidのバージョンアップと一緒にこの機能が年内に正式リリースされることを示唆しています」とコメントして、新機能の登場はAndroid 12のリリースが近いことを意味しているとの見方を示しました。