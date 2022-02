ついにリリースされた「Android 13」の開発者向けプレビュー版で明らかになった新機能まとめ

◆6:Nearby device permission for Wi-Fi 新機能というわけではありませんが、Android 13 DP1にはWi-Fi関連の権限を変更する Nearby device permission for Wi-Fi も盛り込まれています。これにより、位置情報へのアクセスを許可しなくても、近くにあるWi-Fiデバイスを検索して接続できるようになります。 ◆7:Android 13がリリースされるのはいつ? Googleが発表したロードマップによると、Android 13の最終リリースは2022年の8月以降を想定しているとのことです。

・関連記事

「Android 13」の情報がリークされる、アプリごとの言語切り替えや通知のオプトイン化などの新機能が登場か - GIGAZINE



Androidスマホ最高のベンチマークスコアをたたき出すGalaxy S22シリーズでもiPhone 13 Pro Maxにスコアで劣ることが明らかに - GIGAZINE



「世界で最も安全なAndroidスマートフォン」をうたうプライバシー重視のスマホ「NitroPhone 2/Pro」が登場 - GIGAZINE



「Android 12 Beta 3」がリリース、「スクロールしてのスクリーンショット機能」など新機能が複数追加 - GIGAZINE



Android 12をPixelにインストールして触ってみたレビュー - GIGAZINE

2022年02月15日 06時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.