Androidに「メッセージの送信予約」「Googleマップのダークモード化」など新機能6種が登場

現地時間2021年2月23日、GoogleがAndroidをより安全かつより便利にするための新機能6種を発表しました。 What’s new on Android https://www.android.com/google-features-on-android/ your-android-is-now-even-safer-and-5-other-new-features https://blog.google/products/android/new-features-spring-2021/ Our all-new TalkBack screen reader https://blog.google/products/android/all-new-talkback/ ◆1:「パスワードチェックアップ」の統合 Googleアカウントには「 パスワードマネージャー 」というパスワード管理システムが標準搭載されており、このパスワードマネージャーには保存したパスワードの漏洩状況などを確認できる「 パスワードチェックアップ 」という機能が備わっています。Googleは新たにこのパスワードチェックアップをAndroid 9以降の端末に統合し、アプリに入力したパスワードが漏洩している場合には警告を表示してパスワードの変更を促します。

・関連記事

Googleが「Android 12」の開発者向けプレビュー版を初公開 - GIGAZINE



Androidからお菓子の名前は廃止されたものの次期「Android 12」は「Snow Cone(かき氷)」と呼ばれていることが明らかに - GIGAZINE



「Android 12」のリーク情報が公開、不在着信などを簡易表示するウィジェットやカメラ・マイクの使用状況を示すアイコンが新登場 - GIGAZINE



2021年02月24日 12時20分00秒 in モバイル, 動画, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.