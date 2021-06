Googleが「2021年夏に登場するAndroidの新機能6選」を発表

Googleが「2021年夏に登場するAndroidの新機能6選」を発表しました。新たに「Android地震計測システム」の提供範囲拡大や、「メッセージ」アプリに「スター」という機能が追加されるという予定が明かされています。 6 new features on Android this summer https://blog.google/products/android/new-features-summer-2021 ◆「Android地震計測システム」の提供範囲拡大 Googleは2020年にAndroidスマートフォンに搭載されている加速度センサーで揺れを検出して世界最大の地震検知ネットワークを構築するプロジェクト「 Android Earthquake Alerts System 」を 始動させていました 。新たな発表では、ニュージーランド・ギリシャですでに同システムが利用可能となっているだけでなく、トルコ・フィリピン・カザフスタン・キルギス共和国、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタンで新たに提供が始まると明かされました。

2021年06月16日 11時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, 動画, Posted by log1k_iy

