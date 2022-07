2022年07月28日 15時00分 ソフトウェア

ChromebookのGoogleフォトに新動画編集機能導入予定&iOS向けアプリ「LumaFusion」のChromebook版も登場へ



Googleが今後数カ月でChromebookに導入予定の新機能やアプリに関する情報を発表しました。目玉機能と目されるのは、Googleフォトの新しい動画編集機能です。



New video editing and productivity features coming to Chromebook

https://blog.google/products/chromebooks/video-editing-and-other-new-features/



Chromebooks getting new Google Photos movie editor - 9to5Google

https://9to5google.com/2022/07/27/google-photos-movie-editor-chromebook/



Google Photos gets a new movie editor, but only on Chromebooks for now | TechCrunch

https://techcrunch.com/2022/07/27/google-photos-gets-a-new-movie-editor-but-only-on-chromebooks-for-now/



Googleフォトの基本機能は写真と動画の保存・管理ですが、ちょっとした動画を作れる機能なども盛り込まれています。





新たな動画編集機能では、タイムラインに沿って明るさやコントラストを調整したり、フィルターを適用したり、クリップの一部をトリミングしたり、音楽をオーバーレイしたり、アスペクト比を変更したりすることができるようになるとのこと。



公開されたUIはこんな感じ。まだ決定版ではないので、今後変更される可能性があります。機能追加は2022年秋の予定です。





さらに、プロレベルの動画編集をしたい人向けに、iOS向けの高機能動画編集アプリとして知られる「LumaFusion」がChromebookで使えるようになるそうです。提供時期は明言されていません。



また、「ギャラリー」アプリにはPDFの編集機能が追加され、フォームへの入力や署名入れ、ハイライト表示、注釈表示ができるようになります。この機能は2022年8月の第1週にも追加される予定です。





このほかに、Chromebookをパーソナライズするための改良として、2022年8月にリリースされるChromeOSバージョン104で壁紙やスタイルのカスタマイズ幅が広がるとのこと。壁紙には、Googleフォトのライブラリにある画像を設定できるようになります。また、ライトテーマとダークテーマが導入されます。