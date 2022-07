情報漏えいの被害額が過去最高を記録、コスト増のツケは消費者に

IBMが2022年7月27日に、ランサムウェアなどのデータ侵害が発生した場合に被害組織が負担することになる「データ侵害コスト」に関する調査結果を発表しました。これにより、データ侵害の平均コストが435万ドル(約5億8800万円)と過去最高となったことや、そうしたコストが商品価格に転嫁されている実態などが浮かび上がりました。 Cost of a Data Breach Report 2022 | IBM https://www.ibm.com/security/data-breach IBM Report: Consumers Pay the Price as Data Breach Costs Reach All-Time High https://newsroom.ibm.com/2022-07-27-IBM-Report-Consumers-Pay-the-Price-as-Data-Breach-Costs-Reach-All-Time-High

2022年07月28日 16時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1l_ks

