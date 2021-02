iPhone 12 miniの売れ行きはシリーズ最悪、「Appleが小型スマホを作り続けるかは怪しい」と専門家

・関連記事

iPhone 12 miniの大きさやデザインを歴代iPhoneと比較してみた - GIGAZINE



小さくてパワフルなiPhoneを実現した「iPhone 12 mini」開封&フォトレビュー - GIGAZINE



Appleが2021年第1四半期の業績を発表、iPhone・Apple Watch・サービスの売上が好調で過去最高の売上高を記録 - GIGAZINE



iPhone 12シリーズの販売が好調であることが明らかに、一方でiPhone 12 miniはAppleにとっての失望に - GIGAZINE



2021年の「iPhone 13」は従来通り9月に発売か - GIGAZINE

2021年02月10日 11時02分00秒 in モバイル, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.