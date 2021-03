消費者組織が選ぶ2021年で一番のお買い得スマホは「OnePlus Nord N10 5G」

市場透明化のために活動している非営利・独立系の消費者組織Consumer Reportsが毎年発表している「年間ベスト・スマートフォン」が発表されました。2021年3月時点のベストiPhoneは「 iPhone 12 Pro Max 」で、最もお買い得なスマートフォンには「 OnePlus Nord N10 5G 」が選ばれました。 Best Smartphones of 2021 - Consumer Reports https://www.consumerreports.org/smartphones/best-smartphones-of-the-year/

・関連記事

ASUSのゲーミングスマホ「ROG Phone 5」登場、Snapdragon 888搭載で最上位モデルは世界初のメモリ18GB - GIGAZINE



iPhone 12は5GのスピードテストにおいてほぼすべてのAndroid機種に敗北している - GIGAZINE



2021年登場のiPhone 13ではディスプレイ内蔵型のTouch IDが搭載されるとの報道 - GIGAZINE



世界規模で深刻な半導体不足が発生しているとSamsungが警告、スマートフォンの生産台数にも影響 - GIGAZINE



Qualcommがスマートフォン向けSoCの供給不足に陥っていると報じられる - GIGAZINE



2021年03月26日 12時17分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.