Samsungがスマホの生産台数を3000万台も減産するとの報道

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックによる経済への影響はいまだに続いており、個人の消費支出は減少を続けています。そんな中、スマートフォン市場において大きなシェアを保有するSamsungが、2022年のスマートフォン生産台数を3000万台減産することを決めたと韓国のMKメディアグループが報じています。 [단독] 고물가·전쟁 후폭풍…애플 이어 삼성도 스마트폰 감산 - 매일경제 https://www.mk.co.kr/news/business/view/2022/05/466914/ Samsung expected to cut phone production by 30 million units this year - SamMobile https://www.sammobile.com/news/samsung-expected-cut-phone-production-30-million-units/ 2022年に入っても新型コロナウイルスのパンデミックの影響は続いており、世界では物価が高騰し続けています。そのため、Samsungの競合企業であるAppleは、iPhone SEの生産台数を20%削減する予定であると報じられました。 Appleが発売からわずか数週間で第3世代iPhone SEの生産台数を削減 - GIGAZINE

2022年05月29日 13時00分00秒 in モバイル, Posted by logu_ii

