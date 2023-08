Amazonが2023年第2四半期の決算を公開、売上高は前年同期比11％増の19兆1800億円で純利益は黒字転換に成功しAWS・広告・サブスクなども大幅に収益が増加

Amazon stock jumps 7% after Q2 earnings beat estimates with $134.4B in revenue – GeekWire https://www.geekwire.com/2023/amazon-stock-jumps-6-after-q2-earnings-beat-estimates-with-134-4b-in-revenue/ Amazon (AMZN) Q2 earnings report 2023 https://www.cnbc.com/2023/08/03/amazon-amzn-q2-earnings-report-2023.html 以下がAmazonが公開した決算報告の内容。2023年第2四半期におけるAmazonの純売上高は1344億ドル(約19兆1800億円)で、前年同期となる2022年第2四半期の純売上高である1212億ドル(約16兆3000億円)と比較して約11%の増加を見せています。ウォール街は2023年第2四半期におけるAmazonの純売上高を1315億ドル(約18兆7600億円)と見積もっており、ウォール街の予想よりも好調だったことが報告されています。

2023年08月04日 11時42分00秒 in ネットサービス, Posted by log1r_ut

