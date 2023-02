Amazonが2014年度以来の赤字を記録、世界的な景気停滞や投資した電気自動車メーカーの株価下落が影響

Amazon (AMZN) earnings Q4 2022 https://www.cnbc.com/2023/02/02/amazon-amzn-earnings-q4-2022.html Amazon reports its first unprofitable year since 2014 : NPR https://www.npr.org/2023/02/02/1153562994/amazon-reports-its-first-unprofitable-year-since-2014 Amazonの2022年度第4四半期売上高は前年同期比9%増の1492億ドル(約19兆2000億円)となり、このうち北米セグメントの売上高が前年同期比13%増の934億ドル(約12兆円)、国際セグメントの売上高は8%減の345億ドル(約4兆4400億円)となっています。

2023年02月03日 12時10分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

