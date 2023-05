Amazonが超小型スマートスピーカー「Echo Pop」や車載Alexaデバイス「Echo Auto」を発表

2023年5月17日(水)に、AmazonがAlexa対応デバイス「 Echo Pop 」「 Echo Show 5(第3世代) 」「 Echo Show 5 Kids 」「 Echo Buds(2023年版) 」を発表しました。同時に、車載デバイス「 Echo Auto(第2世代) 」が日本でも販売開始することも明かされています。 New Amazon Echo devices: $50 Echo Buds, $40 Echo Pop speaker https://www.aboutamazon.com/news/devices/new-amazon-echo-devices-echo-buds-echo-pop Amazon Echo の新製品「 Echo Pop (エコーポップ)」が誕生 - About Amazon | Japan https://www.aboutamazon.jp/news/devices/amazon-echo-pop-and-echo-auto-2nd-generation ◆Echo Pop Echo PopはコンパクトなAlexa対応スマートスピーカーで、狭い場所にも設置できます。カラーは「グレーシャーホワイト」「チャコール」「ティールグリーン」「ラベンダー」の4色展開です。

2023年05月18日 12時42分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

