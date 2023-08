ハーゲンダッツ「熟成バニラ 芳醇な香り」は濃厚な香りとスッキリ後味を両立したバニラアイスの1つの到達点

・関連記事

マイナス8℃のシチリア産レモンがスカッと爽やかなロッテ「クーリッシュ まる搾りレモンスカッシュ」試食レビュー - GIGAZINE



ローソンが生クリーム専門店「Milk」とコラボしたこだわりのクリームをこれでもかと楽しめるスイーツやサンド全7種を食べてみた - GIGAZINE



ラムネ菓子の「ヨーグレット」とコラボしたファミリーマートの「ヨーグレットフラッペ」を飲んでみた - GIGAZINE



フレンチクルーラーがしっとりふわふわになったミスタードーナツの「生フレンチクルーラー」試食レビュー - GIGAZINE



ヨーグルトのほどよい甘みと酸味がメロンにベストマッチなファミリーマート「のむヨーグルトダブルメロン」を飲んでみた - GIGAZINE



家康の金ピカ具足をモチーフにしたパフェや八丁味噌だれたっぷりのおでんを岡崎城付近の料理店「いちかわ」で食べてきた - GIGAZINE



2023年08月04日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.