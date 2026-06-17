2026年06月17日 17時00分 試食

バニラアイスの甘みとメロンの爽やかな甘みが溶け合った「MOW(モウ)Wジェラート塩バニラ＆メロン」を食べてみた



森永乳業のカップアイス「MOW(モウ)」の夏限定新シリーズ「Wジェラート」から、「MOW(モウ)Wジェラート塩バニラ＆メロン」が2026年6月8日に登場しています。MOW史上初となるジェラートタイプのアイスになっているとのことなので、暑くなってきた季節に食べてみました。



「MOW（モウ）Wジェラート 塩バニラ＆メロン」 6月8日（月）より全国にて数量限定発売 | ニュースリリース | 森永乳業株式会社

https://www.morinagamilk.co.jp/release/newsentry-4697.html



MOW(モウ)Wジェラート塩バニラ＆メロンを買ってきました。





種類別はラクトアイスで、原材料は乳製品・砂糖・水あめのほか、メロン濃縮果汁が含まれています。果汁は11％。





栄養成分表示は以下の通りで、カロリーは1カップ140ml当たり187kcalです。





フタを開けるとこんな感じ。2つの味がミックスされたMOWの「W」シリーズはマーブルになっているタイプが多いですが、MOW(モウ)Wジェラート塩バニラ＆メロンはマーブルが緩めになっており、グリーンのメロンジェラートと白い塩バニラジェラートがある程度分かれているため、それぞれの味を味わったり混ぜ合わせたりと楽しむことができます。





スプーンですくって食べてみると、バニラアイスのクリーミーな甘さとメロンのフルーティーな甘みがマッチしています。塩バニラジェラートは塩味をはっきり感じるほどではありませんが、バニラアイスの味わいをより濃厚にしている印象があるのと、後味にうっすら塩味を感じて甘ったるさが残らないのもいい感じ。とろっとした甘みのある塩バニラジェラートと、果汁の甘みを感じるメロンジェラートの割合が口に運ぶごとに変わるため、一口ずつ最後まで楽しめるアイスになっていました。





MOW(モウ)Wジェラート塩バニラ＆メロンは2026年6月8日から全国にて数量限定販売しており、メーカー希望小売価格は税別180円。Amazon.co.jpでは第三者の出品者により取扱いがあり、18個セットが税込3980円となっていました。



Amazon.co.jp: 森永乳業 ＭＯＷ Ｗジェラート 塩バニラ＆メロン140ml×18個 : 食品・飲料・お酒

