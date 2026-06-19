2026年06月19日 18時48分 ヘッドライン

2026年6月19日のヘッドラインニュース

(C)2026 とーわ・風花風花/KADOKAWA/世界最強の後衛製作委員会



TVアニメ『世界最強の後衛 ～迷宮国の新人探索者～』のPV第2弾が公開されました。映像では、異世界「迷宮国」に転生した主人公・アリヒトが職業「後衛」を選ぶ物語の導入をはじめ、メインキャラクター8名のボイスや、仲間たちがスキルを駆使して魔物と戦うシーンなどが収められています。



TVアニメ『世界最強の後衛 ～迷宮国の新人探索者～』公式サイト

https://strongestrearguard-anime.com/



TVアニメ「世界最強の後衛」PV第2弾 ｜ 2026年7月5日(日)22時より放送開始 - YouTube





PVでは、Redhair Rosyが担当するオープニングテーマ「license」と、インナージャーニーによるエンディングテーマ「終わらない夜の守り方」も初公開。本作は2026年7月5日(日)22時よりTOKYO MXほかで順次放送され、ABEMA・dアニメストアでは地上波同時・見放題独占配信が行われます。





ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



OpenAIの知られざる実態がわかる詳細調査レポート「The OpenAI Files」リリース、非営利の理想と営利の現実がもたらす危険性について - GIGAZINE



人工衛星に光を99.9％以上吸収する「ベンタブラック」を塗って光害を防ぎ天文学を守る試みが進行中 - GIGAZINE



AIに少しの「誤った情報」を学習させるだけで全体的に非倫理的な「道を外れたAI」になることがOpenAIの研究で判明 - GIGAZINE



複数のセキュリティ分析ツールがあるように見せかけてマルウェアのインストールを回避させるソフトウェア「Scarecrow」 - GIGAZINE



児童保護の名目でプライベートなメッセージを監視する「チャットコントロール案」は今すぐ廃止すべきとの声 - GIGAZINE



NVIDIAが時価総額3兆3400億ドルでMicrosoftを抜き世界第1位の企業になる - GIGAZINE



本物の「専門家」と受け売りの知識を披露するだけの「模倣者」を区別する方法とは？ - GIGAZINE



若者の血を輸血するのではなく「血液を希釈」することで若返り効果が得られるかもしれないという研究結果 - GIGAZINE



宇宙服なしで宇宙空間に放り出されると人間の体はどうなるのか？ - GIGAZINE



着用したまま水泳も可能なApple Watchはどうやって中に入り込んだ水を排水しているのか？がわかるスローモーションムービー - GIGAZINE



世界を劇的に変えた大発明の1つ「スプレッドシート」誕生秘話 - GIGAZINE



70機のAmazon専用ジェット機が世界の空を飛び交うことに - GIGAZINE



脂肪と炭水化物の組み合わせが人間を引きつけるのは脳の報酬系を刺激するため - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）







公式が何と言おうがこう https://t.co/dNH5qUERjr pic.twitter.com/zIwnvNEdaH — 神前 暁 (@MONACA_kosaki) 2026年6月17日





「倒壊の恐れを前に2000年ぶりにキリストの墓を“暴く”」という重大なプロジェクトの貴重なドキュメンタリなんだが、貴重すぎて、墓を守る３つの宗派の修道士たちが不仲でことあるごとに暴力でぶつかり合う（というかこぶしで殴り合う）という貴重すぎる映像が挿入されている。3分過ぎごろ。… — ジロウ (@jiro6663) 2026年6月17日



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

ナノダイヤ中シリコン欠陥、9ケルビンで最高品質の 「単一光子」特性観測に成功 ―高効率・高品質の単一光子源実現へ－ — 京都大学 工学部・大学院工学研究科



金属らせん磁性体の巻き方制御を直接実証 ―新型磁気... | プレスリリース・研究成果 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-



少量データでも信頼性の高いAIモデル開発技術の論文がIJCNN 2026に採択 | リコーグループ 企業・IR | リコー



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

日経平均7万円、偏る恩恵 時価総額の増加幅「日本版M7」が半分超 - 日本経済新聞



「大人同士の合意があれば性売買はOK」…国連人権団体も推奨「非犯罪化モデル」を採用した国々 | FRIDAYデジタル



「高齢者もテレビ離れ」 1995年以降初 NHK放送文化研調査 | 毎日新聞



名大祭に対する防衛省公式Ｘに関して | 名古屋大学



バンス氏、エプスタイン問題に関しては「陰謀論者」 番組内で自ら告白(1/2) - CNN.co.jp



フィンランド、核兵器の全面禁止を解除 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



知床沈没事故：父からの電話「水が冷たすぎ泳げそうにない」「じゃあ、切るね」…最大の刑に長男「肩の重荷が取れた」 : 読売新聞



大阪市内の事業所勤務４０代男性が結核で死亡 １４人集団感染 | NHKニュース



【速報】維新、戦力不保持の条項削除を主張|47NEWS（よんななニュース）



【速報】国民投票法改正案が衆院憲法審で可決|47NEWS（よんななニュース）



小泉防衛相のBBC単独インタビュー、安全保障政策や憲法9条改正について語る - YouTube









東京 北区 小学校で火事 児童ら計11人病院搬送 うち3人が骨折 | NHKニュース | 火災、東京都、ニュースクローズアップ



コンサル7社、日本人員10万人超え 企業のAI導入支援で膨張 - 日本経済新聞



広島県警 起訴された警察職員に被害訴える女性実名を漏えい | NHKニュース



被害者の名前が書かれた文書を被告に手渡す 広島県警が職員を処分 [広島県]：朝日新聞



USスチール工場停止、米政府が口先介入で｢阻止｣ 政権の顔立てた日鉄 - 日本経済新聞



皇后さまと直前まで推敲 天皇陛下“18分のお言葉”の舞台裏



【独自】吉田晴美前衆院議員が新たな政治団体の結成視野「野党の大きなかたまり作りを主導したい」 | TBS NEWS DIG



「手や足元がぶるぶると震え、体も大きくふらついた」 高市首相の“体調異変”で周囲が大慌てする事態に 「リウマチ以外の要因」を関係者が明かす | デイリー新潮



高市首相 秘書と中傷動画作成の男性 “面識ない”との報告 | NHKニュース | 高市内閣、IT・ネット、自民党総裁選



首相答弁、22日に訂正文書 中傷動画巡り予算委へ提出|47NEWS（よんななニュース）



食品消費税、来春に1％で調整へ 首相、公約実現に改めて意欲|47NEWS（よんななニュース）



中国籍のベビーシッターを不正入国させたか…夫婦を逮捕 中国の富裕層の日本移住を支援か（2026年6月18日掲載）｜日テレNEWS NNN



円相場 一時1ドル＝161円台に FRB利上げ観測で 1年11か月ぶり | NHKニュース | 金融、アメリカ



ゼレンスキー氏、欧州同盟国に米国製兵器の購入加速を要請 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



EU委員長、「徴兵年齢」ウクライナ人男性の一時保護資格喪失を示唆 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



ウクライナを圧倒してきたロシアの人的優位に陰り 影響は戦場のみならず経済にも(1/2) - CNN.co.jp



ウクライナ軍、モスクワに大規模ドローン攻撃 市民心理に影響も | 毎日新聞



ウクライナがモスクワに最大規模の攻撃、製油所が炎上 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



ウクライナ、モスクワ近郊の製油所をドローン攻撃 タンクのふた吹き飛ぶ - YouTube





英海兵隊が作戦映像を公開、ロシア「影の艦隊」の石油タンカーを拿捕 - YouTube





米国、イランとの覚書14項目公表 - CNN.co.jp



【分析】トランプ氏のイラン合意、自分で作った問題を解決しただけ - CNN.co.jp



バンス氏、米イラン合意批判するイスラエルに異例の強い警告「現実を直視せよ」 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



トランプ氏が「屈服」させられなかったイランは「勝利」強調…「戦争始めた時の目的は何一つ達成されず」 : 読売新聞



覚書は「愚かすぎて理解できぬ」米国で批判 日本政府は「頭の体操」 [米・イスラエルのイラン攻撃 イラン情勢]：朝日新聞



イラン最高指導者モジタバ師 「異なる見解」持つも合意を承認 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



ホルムズ再開の罠、焦点は通航料・保険・ナフサ



仙台市立小でいじめ重大事態 女子児童が3年にわたり10人以上から被害 差別的言葉投げかけられランドセルにくぎも | 河北新報オンライン



【速報】中傷動画の会議参加、秘書に記憶ないと首相|47NEWS（よんななニュース）



自衛官ら「金欠で」空き家に入ったら金のインゴット 盗んだ罪認める [佐賀県]：朝日新聞



英裁判所、二重国籍の中国スパイに拘禁8～10年の実刑判決 「外国の情報機関を支援した罪」で 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



郵便ネットワーク維持のため日本郵便に年650億円交付へ | NHKニュース | 物流、金融



オーストラリア、2025年純移民数は9％減の30万人 中道右派は「多過ぎる」と批判 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

貯金し続ければ10万円貯まるという『10万円貯まるBANK』に内圧で自発的に壊れるまで500円玉を詰め込めば何円になるかという検証結果に「トリビアの種すぎる」 - Togetter



「アイエエーッ！？」NTTの株主総会に参加したら、とある株主がある取締役候補に対し「彼がいた会社の株主総会に参加したが、都合の悪い株主に忍びのものを放って、強制排除」との発言 - Togetter



うちの豪州人に「なんで日本のアニメはちょくちょく『インドの寺に関するポエム』が登場するの？」と聞かれて…←このポストを見て「？？？」となったが、リプ欄で謎が解け納得する人たち - Togetter



埼玉で震度5弱の地震が発生したとき、店のガラス扉は歪んでライトも波打ってて怖すぎて外に飛び出した…すると平然と飯を食べてる人ばかりで関東人に恐怖した - Togetter



あなたの町にも必ず1つや2つはある「どんなテナントが入っても長続きしない呪いの物件」の謎→なぜつぶれやすいのか、理由を考察する声も - Togetter



【速報】崖の上のヤギ「ポニョ」死ぬ 佐倉草ぶえの丘 ３月下旬から療養 | 千葉日報オンライン



外国人観光客から今まで受けた質問のなかで意外に多かったのが五円玉を指して「これは何円？」だった→よく見ると五円玉だけが特別な作りになっている - Togetter



高級ホテルマンが「理不尽な客のせいで仕事が憂鬱だったが、そうした客のリストを作って対応をした人にボーナスが出る仕組みができて鬱が治った」と話していて設計の大事さを実感した - Togetter



「ホテルニューオータニの『最強の朝食』は1万円、人生史上1番高いモーニングだけど食べ物が輝いてた」高いけどとっても美味しい東京のホテル朝食情報が続々 - Togetter







ゴールデンターキンが生まれました！



「最大93%まで引き下げ」国が引き取った相続土地の販売について、財務省が導入予定の新ルールに批判が集まるが、「負動産」はこの施策でも買い手が現れないかもしれない… - Togetter



松屋で隣の人が一口だけ食べて片づけずに消えて怖い→一口だけで退店する人はけっこういる？事情さまざま - Togetter



「死んでから絵が評価された人ですからねえ」1996年に出された牛丼店の風刺画、当時の時代背景から見るか、現代の感覚で見るかで印象が変わる - Togetter



「日本人！！！不！！！！お前ら何やってんだ！！！！！」とある中国人による日本の“小籠包入り麻辣湯”に対する反応が話題に「申し訳ねぇ」「本場からお叱りが来ていて笑った」 - Togetter



弁護士が依頼放置で業務停止2か月の懲戒処分、“2か月休めば元通り”なんて軽いものではなく…「受けてる案件は辞任・顧問契約は解除」「実質死」 - Togetter



会社の1on1で「特にないです」と言われる理由を解説した投稿が共感を呼ぶ「雑談してると悩みごととか困りごと出てくる」 - Togetter



日本人がW杯でテキサスを訪れ、初めてテキサスBBQの肉を食べた時の反応が話題に「柔らかさにびっくりするんだよね。日本食にはない美味さ」 - Togetter



1ヶ月検診の帰り、バスで我が子が世紀のギャン泣き… （家まであと3駅、耐えよう）と思っていたら、乗客のマダム2人が席から立ち上がり声をかけてくれて、本当に救われた - Togetter



人はなぜ「音」に対して殺意を抱く？ 専門家がその理由について分析、「新聞の音がうるさい」とバスの中で刃物で切り付けた事件などはなぜ起こるのか - Togetter



知的障害者の面倒を見ていたことがあったが、すぐ｢死ね｣と言う癖があり相談しても解決されなかった→「先生が支援すべきでは？」「最初から関わらない方がいい」などの声 - Togetter



学校の研修旅行に行った19歳娘からLINEが送られてきたが、泊まったホテルのユニットバスに「おわった」と言っていた「何がおわったのか全然わからない」「このタイプほんと無理」 - Togetter



相手から「養ってあげるから」と言われて3回結婚し、3回とも相手から「もう話したくない」「怖い」と離婚を切り出される→マイペースすぎるとモラハラが効かないらしい - Togetter



精神科医1年目の頃、元ヤクザ幹部の患者が必要な薬を飲んでくれない時に、当時の指導医が「相手のメンツを大事にしてあげる」ことを教えてくれた話→人生の役にも立ちそう - Togetter



救急要請があり駆けつけると腹痛で七転八倒している男性が...お腹は張っていて少しでも触ると激痛を訴える→酒の肴に食べたと説明したのは『ふえるわかめ』 - Togetter



晩御飯を残したらアイスはないという約束なのに、長男が晩御飯を残した後に冷凍庫を開けようとしたので「ダメ」といったらギャン泣き…何度も説明して約束したのに疲れる - Togetter



私の母親、ロマンス詐欺師を無料ホスト代わりにして今39人目「お金の話が出たらそれで終わり」「2人同時進行して名前呼び間違えて浮気者みたいになってる」 - Togetter



サイゼリヤで会計時、金額が5000円以上になっていて思わずスタッフに確認したら、前のオーダーが残っていた→レジでは金額が正しいか確認して、おかしいなら店員に伝えよう - Togetter



梅酒の瓶が割れてリビング中が梅酒とガラス片だらけなのに、次女が一瞬の隙にピチャピチャ遊びだしたので大声で怒ってしまいギャン泣き…後から長女にごめんねを要求された - Togetter



「韓国はもうダメだ！」ストロングゼロよりもアルコール度数が高い「飲む社会福祉」が発売されてしまい韓国人が嘆く…なお日本ほど安くない上に味も違う模様 - Togetter



娘が学校に来てないと連絡があったので、確認すると鍵をかけて部屋に籠城…仕方なく4メートルのハシゴを買ってきて死ぬ思いでそれを登って娘を説得し、学校に連れて行った - Togetter



市役所から「消防団員としての活動実績が長期間ない」という通知が来たが、団員間の連絡係やポンプ小屋の除雪は活動扱いされず、続ける気もなくなったので即座に退団した話 - Togetter



日本赤軍、地下鉄サリン事件と独創的なテロが起きてきた日本…実は「テロ輸出国」だった？「自爆テロはkamikazeだし」「ハイジャックの価値を高めたのも日本」 - Togetter



留年中退、10年間ニート、風俗業から社会復帰した人まで…「人生踏み外し人のレール戻り体験記」に集まったエピソードがどれも本当に救われそう - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

【DAZN Soccerに関するお知らせ】 - DAZN



サッカー ワールドカップ2026 | NHKニュース | フェイク対策、生成AI・人工知能、IT・ネット



自称AI絵師がイラストレーターとして企業に応募してくるケースが本当に増えているらしい→採用側が頭を抱えるエピソードが次々と寄せられる - Togetter



【重要】サービス一時停止のお知らせとお詫び | ドットマネー公式スタッフブログ



【続報・お詫び】「ドットマネー」へのポイント交換停止に関するお知らせ｜ポイ活ならワラウ



お知らせ | 【重要】「ドットマネー」へのポイント交換 一時停止のお知らせ | ポイ活するならモッピー｜ポイントサイトの副業で副収入・お小遣い稼ぎ



※追記※【障害報告】ドットマネー緊急メンテナンスに伴う登録申請ならびに報酬付与の不具合について | Amebaスタッフブログ



最近クライアントさんが、AIにデザイン案作らせて「こんな感じでどうですか」とか言ってくること増えたんだけど、本当に死ぬほど不愉快だからやめてほしい。。 - posfie



コンピュータービジョン分野の国際学会「CVPR2026」で感じた変化 - Taste of Tech Topics



１日あたりのATMでの引き出し上限額の変更について－ゆうちょ銀行



「請求リンク作成」「マイコード表示」で残高を受け取る際の本人確認（eKYC）必須化について - PayPayからのお知らせ



BeReal、日本国内MAU650万人を突破 前年比+30%成長、Z世代を中心に利用拡大 | BeReal SASのプレスリリース



米スタンフォード大卒業式で学生が次々と退席、グーグルCEOの祝辞で - YouTube





WordPress.com Reader が Bluesky・Mastodon に対応



Bluesky License — driver's-license-style card maker



「こりゃどえらいことになったぞ」研究で使っている分析装置のPCがUSB経由でマルウェア感染していることが分かり「感染元の人はなんてことしてくれたんや...」 - Togetter



Synology、DiskStation Manager 7.4 をリリース | Synology Japan株式会社のプレスリリース



車内におけるモバイルバッテリーの使用についてのお願い（６月１８日１５：００更新）｜お知らせ｜東急電鉄株式会社



ゼロから始める負荷試験環境構築 — Grafana Cloud k6とDatadogで本番トラフィックを再現する - Findy Tech Blog



AIエージェントが自律的に自己改善する self-improvement スキルが良い



中編／創刊50周年記念プロジェクト ポパイフォントを作ったよ。 | POPEYE Web | ポパイウェブ



【特集】壊れて不要になったモニター、どう処分する？ 2つの方法を比較してみた - PC Watch



キャラクターに没入できる声を――「ブルアカ」を支えるTTS開発と，日本語特化モデルを韓国語へ対応させた道のり［NDC26］



【暴挙】ライターのヨッピー 勢い余ってスタートアップ界隈に参入 | 株式会社ベビエアのプレスリリース



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

こち亀オンライン｜50周年のすべての情報がここに



【ゆかりさん教えて！】かき氷のシロップって味が変わらないって本当？ - ニコニコ動画





【Forza Horizon6】轢かれたり、空を飛んだり、ぶつかったりする日本の冬ですわ～～～!!!【東北イタコ全車ベコベコ部】 - ニコニコ動画





スーパードンキーコングで有名なレア社の作った激ムズ高品質アクション！【バトルトード／ファミコン】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画





レトロパソコン屈指の世界観を誇るサイバーパンクアドベンチャー【メリーゴーランド／PC98】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画





【FH6】掟破りの地元走りをやってみた！爆弾魔のForzaHorizon6ゆっくり実況 - ニコニコ動画





「ビリーと魔法のはじまり」ティザー予告｜12月4日（金）劇場公開！ - YouTube





トランプ氏、仏ヴェルサイユ宮殿で米・イラン合意に署名 - YouTube







コロンビーム pic.twitter.com/jdvk5xlbQD — あかいの (@_akaino) 2026年6月18日



















TVアニメ『ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。』番宣CM｜2026年7月6日（月）放送開始！ - YouTube





TVアニメ「ゴールデンカムイ」（第二期）ノンクレジットED／EDテーマ：eastern youth「時計台の鐘」 - YouTube





TVアニメ「ゴールデンカムイ」（第二期）ノンクレジットOP／OPテーマ：酸欠少女さユり×MY FIRST STORY「レイメイ」 - YouTube





TVアニメ「正反対な君と僕」第2期PV第3弾 - YouTube





TVアニメ『転生したらスライムだった件 第4期』PV第2弾 - YouTube





TVアニメ『カグラバチ』六平国重(CV.関智一)キャラクターPV - YouTube





【P5X×初音ミク】ver.4.4 PV |「初音ミク」コラボついに開催！ - YouTube





【P5X×初音ミク】「初音ミク」からのメッセージ動画公開！ - YouTube





【原神】「空月の歌・喜曲」公式PV「帰夏！映影？千霊祭！」 - YouTube





「僕のヒーローアカデミア All's Justice」Nintendo Switch(TM) 2 アナウンスメント トレーラー - YouTube





『アセットコルサ コンペティツィオーネ』- 2025シーズンアップデートトレーラー - YouTube





Memories Are You -PRAGMATA Official Music Video - YouTube





『SHINOBI 復讐の斬撃』Nintendo Switch™ 2で発売決定！ アコレードトレーラー第２弾を公開！ - YouTube





【原神】テイワットスタイル・コスチュームPV 「夏の夜の歌」 - YouTube





TVアニメ「ニセモノの錬金術師」公式サイト



とある映画で、富裕層の男性がハマって読んでいる流行りの小説を貧困層の男性が貶しているのをみて、「現実がいっぱいいっぱいだと創作物が楽しめないんだよな」と思った話 - Togetter









オタクくんだけが頼りなの pic.twitter.com/d4THQYDGPq — 伊東 (@ito_44_3) 2026年6月15日







◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

「スター・ウォーズ」エピソード5が初見の友人が「ダース・ベイダーは偉い人なのにめちゃくちゃ現場に来る。エリマネ？」と言ってきて笑った - Togetter



『「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル』全55+8種が集結する世界で唯一の特設自販機が浅草寺に登場 | ニュースルーム | 伊藤園 企業情報サイト



◆新商品（衣・食・住）

松屋×TVアニメ『ONE PIECE』 夏だ！宴だ！大まんぷく祭

