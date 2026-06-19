2026年06月19日 19時00分 AI

アメリカのAI企業が独自開発モデル「Laguna M.1」をオープンモデルとして公開、高性能だが中国製オープンモデルには劣る



アメリカのAI企業であるPoolsideが独自開発モデル「Laguna M.1」をオープンモデルとして公開しました。Laguna M.1は2026年4月にリリースされてAPI経由で展開されていたモデルで、オープンモデル化によって誰でもダウンロードできるようになりました。また、Macでローカル実行可能な量子化モデルも登場しています。





Today we’re releasing the weights for Laguna M.1,

our most capable model to date, with a 256K context length.

Both base and post-trained checkpoints are now available on Hugging Face under Apache 2.0. pic.twitter.com/gMWuYo8zN1 — Poolside (@poolsideai) June 18, 2026



Poolsideは2026年4月28日に独自開発のAIモデル「Laguna M.1」と「Laguna XS.2」をリリースしました。Laguna M.1は総パラメーター数2250億・アクティブパラメーター数230億の大型モデルで、Laguna XS.2は総パラメーター数330億・アクティブパラメーター数30億でローカルでも比較的実行しやすいモデルです。リリース当初はLaguna XS.2だけがオープンモデルとして公開され、Laguna M.1はAPI経由で使える有料製品として展開されていました。今回の発表により、Laguna M.1もオープンモデル化されたというわけです。



アメリカ企業がローカル動作する高性能オープンモデル「Laguna XS.2」をリリース、オープンモデルで躍進する中国勢に対抗できるか - GIGAZINE





「Laguna M.1(225B-A23B)」「Devstral 2(123B dense)」「GLM-4.7(355B-A32B)」「DeepSeek-V4-Flash(284B-A13B)」「Qwen3.5(397B-A17B)」「Claude Sonnet 4.6(パラメーター数不明)」のベンチマーク結果を並べたグラフが以下。Laguna M.1はフランス製モデルのDevstral 2には勝利していますが、中国製モデルのDeepSeek-V4-FlashやQwen 3.5よりはスコアが低いです。





Laguna M.1は以下のリンク先で配布されています。ライセンスはApache License 2.0です。



poolside/Laguna-M.1 · Hugging Face

https://huggingface.co/poolside/Laguna-M.1





また、コミュニティによってすでに複数の量子化モデルが公開されています。中でも「Laguna-M.1-MLX-Q3 」はメモリ容量128GBのM3 Max搭載Macでローカル実行可能だそうです。



someone asked if they could try getting Laguna M.1 running on a Mac.



we said yes.



they came back with a 3-bit MLX build running locally on Apple Silicon: ~26 tok/s, with ~100 GB peak memory on an M3 Max with 128 GB unified.



absolute GOAT behavior from @eauchs… — Poolside (@poolsideai) June 18, 2026