2026年06月19日 19時29分 試食

松屋のニンニクメニュー「シュクメルリ」を豚カツにぶっかけた「シュクメルリロースかつ」＆チキンカツにぶっかけた「シュクメルリジャンボチキンかつ」試食レビュー



松屋フーズの創業60周年を記念して、ジョージアの伝統料理で「世界一にんにくをおいしく食べる料理」しても知られる「シュクメルリ」を使ったメニューがとんかつ専門店の松のやで2026年6月16日から食べられるようになりました。「シュクメルリロースかつ」と「シュクメルリジャンボチキンかつ」の2種類があるとのことなので、どちらも注文してどんな味に仕上がっているのか確かめてみました。



創業60周年記念コラボ「シュクメルリ」発売！｜松のや｜松屋フーズ

https://www.matsuyafoods.co.jp/matsunoya/whatsnew/menu/156814.html



シュクメルリロースかつとシュクメルリジャンボチキンかつは松屋ではなく松屋フーズ系列のとんかつ専門店「松のや」で食べられます。





松のやの店頭ではシュクメルリがアピールされていました。





今回は「シュクメルリロースかつ定食(税込990円)」と「単品シュクメルリジャンボチキンかつ(税込930円)」を注文しました。





15分程度で提供されました。





これがシュクメルリロースかつです。ロースかつの上にシュクメルリがたっぷりかかっています。





シュクメルリは非常に濃いニンニクの味と香りをクリーミーなソースで包み込んで甘口にしたものです。シュクメルリ部分の味が非常に濃いですが、ロースかつも負けずに豚肉の甘味などが感じられます。揚げたてなので、シュクメルリに漬かりつつもザクザク食感が残っているのもうれしいポイント。





松屋のシュクメルリはもともとガッツリ系のメニューですが、松のやの揚げ物と合わさることでガッツリ具合が一段階上がっています。かなり味が濃いのでライスがどんどん進みます。





シュクメルリジャンボチキンかつはこんな感じ。名前の通り大きなチキンかつにシュクメルリがかかったメニューで、2026年2月に登場したシュクメルリチキンかつよりチキンかつが一回り大きくなっています。





チキンかつは面積だけでなく厚さもジャンボ。外はサクサクで中は弾力のある食感に仕上がっています。シュクメルリロースかつと比べて松屋のシュクメルリに近い構成ですが、「衣がザクザク」で「一切れが大きい」という特徴が加わることでやっぱり一段階上のガッツリメニューに仕上がっています。





シュクメルリはロースかつやチキンかつにたっぷり絡めても余るくらいの量が入っており、残ったシュクメルリとライスを合わせて食べるとキレイに食べ切れます。松のやでは定食を注文するとライスをお代わりできるのもうれしいポイントです。





ちなみに松屋のシュクメルリは冷凍食品にもなっていて、Amazon.co.jpで20食セットを税込7490円(1食当たり374円)で入手できます。さらに、松のやのロースかつも10枚セットも税込3492円(1枚当たり349円)で入手できます。



Amazon.co.jp: 【松屋】シュクメルリ≪20食≫ にんにくを美味しく食べるための料理 : 食品・飲料・お酒





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