ついにAppleシリコン搭載MacでNVIDIAやAMDのGPUを外部接続可能に、すでにAIモデルの実行に成功
高性能PC「tinybox」などで知られるtiny corpがMac向けの外付けGPU(eGPU)ドライバーを開発し、ドライバーがAppleに承認されたことが明らかになりました。これにより、USB4対応のeGPUドックを用いてNVIDIAやAMDのグラフィックボードをMacに接続し、AIモデルの実行に利用することが可能となります。
If you have a Thunderbolt or USB4 eGPU and a Mac, today is the day you've been waiting for! Apple finally approved our driver for both AMD and NVIDIA. It's so easy to install now a Qwen could do it, then it can run that Qwen... pic.twitter.com/daUsyBHh1W— the tiny corp (@__tinygrad__) April 1, 2026
Appleは2018年にリリースしたmacOS High Sierra 10.13.4でeGPUを正式サポートしましたが、eGPUを使用可能なデバイスはIntel製プロセッサーを搭載したMacに限られており、M1チップ登場以降のAppleシリコン搭載MacではeGPUを使うことができませんでした。
tiny corpが開発したドライバーはAppleシリコン搭載MacでeGPUを使用可能にするもので、USB4/Thunderboltポートを介してNVIDIAとAMDのグラフィックボードを接続し、機械学習フレームワークのtinygrad を用いてAIモデルを実行することができます。対応OSはmacOS Monterey 12.1以降で、対応するGPUはNVIDIAの場合はAmpere世代(GeForce RTX 30シリーズ以降)、AMDの場合はRDNA 3世代(Radeon RX 7000シリーズ以降)です。ドライバーのドキュメントは以下のリンク先で公開されています。
egpu for mac - tinygrad docs
https://docs.tinygrad.org/tinygpu/
tiny corpはMac miniにRadeon RX 7900 XTXを接続し、Qwen 3.5 27Bを毎秒18.5トークンで実行できたと報告しています。
Qwen 3.5 27B getting 18.5 tok/s on Mac Mini with external 7900XTX. It should be able to be 3x faster than this with work, SSM stuff is still in PR. Hopefully Mac eGPU support brings in devs. pic.twitter.com/2aMkUpXY1S— the tiny corp (@__tinygrad__) April 1, 2026
また、M4チップ搭載Mac miniにGeForce RTX 5050を接続して実行できたという報告もあります。
Nice. I got it working on my Mac mini m4 with a puny 5050 over USB4. Didn’t feel super fast, but hey it works pic.twitter.com/Fr3KUHY9hV— Bud Siddhisena (@geekaholic) April 2, 2026
・関連記事
クラウドなら5倍の費用がかかるところを「8億円の自前データセンター」を運用することで劇的コストカットに成功した企業の体験談 - GIGAZINE
グラボを外付けするためのOCuLinkケーブルは製品によって設計が異なりグラボを認識させられないこともある - GIGAZINE
ASUSから初のThunderbolt 5外付けグラフィックスカード「2025 ROG XG Mobile」が登場、あらゆるPCを最上位GPU「GeForce RTX 5090」で強化 - GIGAZINE
Asahi Linux開発者のVTuberが「AppleのM1 GPUをLinuxで動作させるためのドライバー開発」について語る - GIGAZINE
ついにRaspberry Pi 5にグラボを接続して画面出力に成功したので手順をまとめてみた - GIGAZINE
「GeForce RTX 4090」デカすぎ問題を「PCケースに穴を開けてライザーケーブルで外出し接続」という力技で解決 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ハードウェア, Posted by log1o_hf
You can read the machine translated English article Apple Silicon-powered Macs can now final….