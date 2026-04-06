2026年04月06日 12時00分 サイエンス

南極大陸の氷が溶けると金・銀・銅・鉄・プラチナなどの鉱物資源が露出して各国がそれを狙い始める可能性



南極大陸は氷に閉ざされた厳しい環境ですが、かつては温帯や熱帯に属する気候が存在しており、植物が生い茂り多くの動物が生息していました。近年の地球温暖化によって南極大陸の氷が解けだしつつある中、「南極大陸の陸地が現れるとさまざまな鉱物資源が採掘しやすくなり、各国がそれを狙って地政学的な変化が生じる」と主張する論文が、科学誌のNature Climate Changeで発表されました。



Emergence of Antarctic mineral resources in a warming world | Nature Climate Change

https://www.nature.com/articles/s41558-026-02569-1



As Ice Recedes and Land Rebounds, Antarctica’s Mineral Resources Come into Focus - Eos

https://eos.org/articles/as-ice-recedes-and-land-rebounds-antarcticas-mineral-resources-come-into-focus



南極大陸を覆う氷の下には山や谷、火山などからなる多様な地形が広がっており、地球温暖化によって氷床が徐々に後退して陸地が露出し始めています。カリフォルニア大学サンタクルーズ校の地球物理学者であるエリカ・ルーカス氏らの研究チームは、南極大陸の氷が解ける複数のシナリオを予測し、その結果どのような事態が起きるのかを分析しました。



これまでの南極大陸における陸地の露出に関する研究では、氷に覆われる空間的な変化に着目することがほとんどでした。一方で、陸地を覆っていた氷床の重みから解放された陸地がどのように隆起するのかや、海面水位の異なるシナリオが及ぼす影響などについては、あまり考慮されてこなかったとのこと。





そこで研究チームは、予測される海面変動や地球のリソスフェア(岩石圏)の厚さに関する情報、氷床の重さがなくなった場合の陸地の隆起といった要因を組み込み、氷の融解条件を「高・中・低」の3段階に分けて予測を行いました。





分析の結果、2300年までに露出する陸地の面積は氷の融解が最も進む「高」のシナリオだと12万610km2、「中」のシナリオだと3万6381km2、「低」のシナリオだと149km2となりました。なお、日本全体の面積は約37万8000km2、北海道の面積が約8万3500km2、九州の面積が約4万2000km2となっており、「高」のシナリオだと北海道と九州を合わせた程度、「中」のシナリオだと九州より少し狭い程度の陸地が露出することとなります。



また、2300年までに陸地が露出するとされた南極大陸の地域には、金・銀・銅・鉄・プラチナといった鉱物の既知または推定される鉱床が存在すると研究チームは指摘。特にアルゼンチン・チリ・イギリスなどが領有権を主張する地域では陸地の露出が激しく、そこにも金・銀・銅・鉄などの鉱床が存在することもわかりました。



記事作成時点では、南極の平和的利用や領有権の凍結を定めた南極条約によって、南極大陸における商業的な採掘は許可されていません。しかし、鉱物資源に関する活動が厳密に科学的目的で行われる場合に限り、鉱物の採掘が認められています。



また、2048年には南極の資源開発を禁じた南極条約環境保護議定書の見直しが予定されています。研究チームは、そのタイミングで南極における鉱物資源の採掘が現実味を帯びていた場合、領有権を主張する国々が条件の再交渉を求めてくる可能性があると論じています。



シドニー大学の国際法教授を務めるティム・スティーブンス氏は、南極大陸の地理的な変化が鉱物資源を取り巻く法的活動に圧力をかける可能性は確かにあると認めています。その上で「南極大陸は依然として、鉱物資源の採掘にとって非常に困難な環境であり続けるでしょう」と述べ、陸地の出現自体が南極統治に大きな変化をもたらすとは考えにくいと指摘しました。



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