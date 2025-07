氷河の融解が世界各地で「火山噴火」を引き起こす可能性がある

Melting glaciers could trigger volcanic eruptions around the globe, study finds | Live Science https://www.livescience.com/planet-earth/volcanos/melting-glaciers-could-trigger-volcanic-eruptions-around-the-globe-study-finds 氷河の融解が火山活動に影響を与えるという理論は、1970年代から提唱されていました。その根底にあるプロセスは、「氷河の重みは常時地殻とマントルに下向きの力を働かせており、氷河が後退するとその重みがなくなって地下のガスとマグマが膨張し、圧力が高まって爆発的な噴火を起こす」という単純なものです。

地球温暖化の進行によって引き起こされている問題の1つが、高山や高緯度地域に存在する 氷河 の融解です。氷河が解けることで生じる問題には海面上昇などがありますが、チリ南部にある火山と氷河を調べた新たな研究では、「氷河の融解によって世界各地で火山噴火が引き起こされる可能性がある」と判明しました。 Melting glaciers could trigger more explosive eruptions globally, finds research | EurekAlert! https://www.eurekalert.org/news-releases/1089948

2025年07月08日 12時10分00秒 in サイエンス, 無料メンバー, Posted by log1h_ik

