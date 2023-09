2023年09月11日 11時18分 メモ

アメリカで発見されたリチウム鉱脈に4000万トンという史上最大規模のリチウムが埋まっている可能性



既知の調査により、ネバダ州とオレゴン州にまたがる火山からリチウムを含む多数の金属鉱脈が発見されています。2023年8月30日に発表された論文によると、この火山には推定2000万トンから4000万トンの「世界最大規模」のリチウムが埋まっているようです。



Hydrothermal enrichment of lithium in intracaldera illite-bearing claystones | Science Advances

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh8183





Lithium discovery in US volcano could be biggest deposit ever found | Research | Chemistry World

https://www.chemistryworld.com/news/lithium-discovery-in-us-volcano-could-be-biggest-deposit-ever-found/4018032.article



The key ingredient to millions of EVs is buried under a former volcano — but there’s still a lot we don’t know - The Verge

https://www.theverge.com/2023/8/30/23849619/lithium-ev-battery-thacker-pass-mine-mcdermitt-caldera



ネバダ州とオレゴン州の州境にある火山「マクダーミット・カルデラ」は、約1630万年前から始まった一連の噴火を最後に活動が確認されていません。



2017年、とある研究チームの調査により、タッカー峠と呼ばれるカルデラの一角がこれまで発見された中で最大級のリチウム鉱脈である可能性を示す証拠が発見されます。アメリカでリチウム開発を手がけるリチウム・アメリカズとオレゴン州立大学の研究者らが調査を進めたところ、付近から発見された「イライト」という鉱物からなる珍しい粘土岩が既存の粘土岩の2倍以上のリチウム濃度をもっている可能性が浮上。この調査結果は2023年8月30日に報告されました。



by Ken Lund



研究者らによると、他の場所で見つかる粘土岩のリチウム資源は100g当たりせいぜい0.4%未満ですが、タッカー峠で見つかったものは100g当たり1.3%から2.4%のリチウムを含んでいたとのことで、タッカー峠付近には推定2000万トンから4000万トンのリチウムが眠っている可能性があるそうです。



研究を主導したリチウム・アメリカズの地質学者であるトーマス・ベンソン氏は「これまでの研究ではリチウムが火山ガラスから溶け出してカルデラに蓄積したことが示唆されていましたが、それだけでは驚くほど高濃度のリチウムがどのように蓄積されたのかを説明できませんでした。我々の推測によると、熱水濃縮と呼ばれる現象が発生し、地表の下を移動するマグマがリチウムを地表付近まで運んだのだと考えられます」と説明しています。





今回の研究は、マクダーミット・カルデラの採掘権を獲得しているリチウム・アメリカズが「どの場所を採掘すれば良いか」を考えるときの手がかりとなるそうです。ベンソン氏は「熱水濃縮は火山の北部では起きていません。我々はイライトが存在する南部地域に焦点を当てる必要があると思います」と述べました。



リチウム・アメリカズは2026年にリチウム鉱脈の採掘を始める予定としていますが、地元住民や環境団体からの強い反発も受けています。