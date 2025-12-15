複数台のMacを連結してAIクラスターを作れる機能が「macOS Tahoe 26.2」で追加される
「macOS Tahoe 26.2」が2025年12月12日(金)にリリースされました。このバージョンではThunderbolt 5ポートを介してMac同士を低遅延接続する機能が追加されており、AIクラスターの構築に役立つことがアピールされています。
macOS Tahoe 26.2 Release Notes | Apple Developer Documentation
https://developer.apple.com/documentation/macos-release-notes/macos-26_2-release-notes#RDMA-over-Thunderbolt
MacはUnified Memoryと呼ばれるメモリ技術を採用しており、SoCに内蔵されたメモリをCPUとGPUで共有しています。これにより、GPUに大量のメモリを割り当てて大型のAIモデルを高速実行することが可能。例えば、M3 Ultraを搭載したMac Studioは最大512GBのメモリを搭載可能で、メモリの大部分をGPUに割り当てることで大規模なAIモデルを実行可能なことからローカルAIユーザーの注目を集めています。
新たに、macOS Tahoe 26.2ではThunderbolt 5ポートを介して低遅延接続を可能とする「RDMA over Thunderbolt」と呼ばれる機能がサポートされました。アップルはRDMA over Thunderboltを使って複数台のMacを接続することでMLXを用いたAI推論性能が向上すると説明しています。
RDMA over Thunderboltによって、AI研究者などが比較的安価にAIクラスターを構築できるようになることが期待されています。
なお、AppleのAI研究部門に所属しているAwni Hannun氏は2025年11月7日にM3 Ultra搭載Macを2台接続してパラメーター数1兆のKimi K2 Thinkingを毎秒15トークンという速度で実行できたことを報告していました。
The new 1 Trillion parameter Kimi K2 Thinking model runs well on 2 M3 Ultras in its native format - no loss in quality!— Awni Hannun (@awnihannun) November 7, 2025
The model was quantization aware trained (qat) at int4.
Here it generated ~3500 tokens at 15 toks/sec using pipeline-parallelism in mlx-lm: pic.twitter.com/oH5DPi7kAg
・関連記事
AppleがM4 Max・M3 Ultra搭載の「Mac Studio」を発表、AIやコンテンツ制作を強化するGPU搭載で価格は約33万円～約230万円 - GIGAZINE
Appleの機械学習チームがAppleシリコンで機械学習モデルをトレーニング・デプロイするためのフレームワーク「MLX」をGitHubで公開 - GIGAZINE
AppleのAIチーフに元Microsoftのアマル・スブラマニヤ、前任のジョン・ジャナンドレアは退職へ - GIGAZINE
iPhoneやMacで重量級画像生成AIをローカル実行できる「Draw Things」を使ってみたよレビュー、Qwen Imageのような大型モデルも実行可能 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in AI, ハードウェア, ソフトウェア, Posted by log1o_hf
You can read the machine translated English article macOS Tahoe 26.2 adds the ability to con….