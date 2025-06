OpenAIの知られざる実態がわかる詳細調査レポート「The OpenAI Files」リリース、非営利の理想と営利の現実がもたらす危険性について

高度な対話AI「ChatGPT」の開発で知られる OpenAI は、人工知能やロボットの開発が活発に行われている中でAIをオープンソース化する非営利の研究機関として2015年に 設立 されました。OpenAIはロボットの悪用を防ぐための非営利団体としてスタートしましたが、営利企業による事業主導へと転換する方針を2024年12月に 発表 していたり、2025年5月には営利企業化を断念して非営利団体による管理を維持すると 発表 したりと、その形態に注目が集まっています。非営利の技術監視団体である「The Midas Project」と「The Tech Oversight Project」が共同で作成した「 The OpenAI Files 」は、OpenAIの内部構造に関する情報を約1年にわたって調査、収集した結果をレポートしています。 The OpenAI Files https://www.openaifiles.org/

