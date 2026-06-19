「ロシア軍の占領」によりチェルノブイリの立ち入り禁止区域に生息する動物たちの行動が変化していた
by Vic Harkness
1986年に発生したチェルノブイリ原子力発電所事故の影響により、原子力発電所から半径30km以内は立ち入り禁止区域に指定されています。そんなチェルノブイリの立ち入り禁止区域が、ロシアのウクライナ侵攻によって一時ロシア軍に占領されたことで、区域内に生息する野生動物の行動が変化していたことが明らかになりました。
Changes in wildlife activity patterns in response to war in Ukraine | Science
https://www.science.org/doi/10.1126/science.aed1493
Wildlife inside Chernobyl exclusion zone acted differently during Russia's invasion, camera traps reveal | Live Science
https://www.livescience.com/animals/wildlife-inside-chernobyl-exclusion-zone-acted-differently-during-russias-invasion-camera-traps-reveal
チェルノブイリ原子力発電所事故によって周辺地域に大量の放射性物質が拡散したことを受け、ウクライナとベラルーシにまたがる立ち入り禁止区域が設定されました。立ち入り禁止区域の面積はウクライナ側だけでも2600km2に及び、広範囲にわたり人間の立ち入りが制限されたことで事実上の「自然保護区」となり、生態系の回復や動物の行動を研究する科学者にとって自然の実験室となっています。
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ところが2022年2月に勃発したロシアのウクライナ侵攻により、ロシア軍が2022年2月24日から一時的にチェルノブイリの立ち入り禁止区域を占領しました。ロシア軍による占領は同年4月1日に終了しましたが、事実上の自然保護区だった地域に軍用車両の往来や部隊の移動、銃声、その他の戦時中の動乱が生じました。
ドイツ・フライブルク大学の博士課程学生だったスヴィトラーナ・クドレンコ氏らの研究チームは、ロシア軍による占領が立ち入り禁止区域の野生動物に与えた影響を調査するため、2020年～2022年にかけて立ち入り禁止区域内で稼働していたカメラトラップのデータを分析しました。
通常、紛争地帯に研究者が立ち入ることは危険であるため、武力紛争が生態系に及ぼす影響を調査することは困難でした。しかし、今回はロシア軍の侵攻以前から野生動物を観察するためのカメラが仕掛けられており、ロシア軍の撤退後にウクライナ軍の支援を受けて立ち入ることができたそうで、継続的に稼働していた31のカメラトラップのデータを回収できたとのこと。
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