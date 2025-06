2025年06月19日 21時00分 レビュー

GoogleのAI「Gemini」のAndroidアプリとブラウザ版がついに動画のアップロードに対応



「Gemini」に動画ファイルを直接アップロードできるようになりました。無料版ユーザーでも利用可能で、AIに動画を分析してもらうなどの使い方ができます。



Gemini app rolling out video upload and analysis

https://9to5google.com/2025/06/17/gemini-app-video-upload/



Google Gemini can now see, hear, and understand your video clips

https://www.androidpolice.com/google-gemini-can-now-see-hear-understand-video-clips/



動画をアップロードするには、Geminiのアプリ、あるいはブラウザ版を開き、+アイコンを選択します。今回はAndroidアプリ版Gemini(バージョン1.0.772404132)を使いました。利用したモデルはGemini 2.5 Flashです。





続いて「ファイル」を選びます。





端末内の動画ファイルを選択します。今回はwebm形式のファイルを選択しました。再生時間は34秒で、ファイルサイズは約1MBです。





選択したのは以下の動画です。



キモイ顔の貯金箱「FACE BANK」動作ムービー - YouTube





そして、プロンプトを入力して送信ボタンを押します。今回は「この動画を分析してください」と入力しました。





数秒で分析結果が返されました。





分析内容は以下の通りです。





提供された動画には、主に2つの物体が映っています。一つは鮮やかな黄色の立方体で、もう一つは赤レンガのようなテクスチャの立方体です。どちらの立方体にも、丸い目と口のような形がついており、特に黄色の立方体は、人が何かを食べるような口の動きをします。

動画の主な内容は以下の通りです。

* 0:00-0:04: 黄色と赤レンガの立方体が並んで映っています。背景には、緑、青、ピンク、オレンジなど、さまざまな色の立方体が積み重ねられています。

* 0:04-0:10: 人の手が黄色い立方体にコインを近づけます。黄色い立方体の口が開閉し、コインを「食べる」ような動きをします。コインが口に入れられると、口は閉じます。

* 0:11-0:17: 今度は赤レンガの立方体にコインが近づけられます。同様に、口が開閉し、コインを「食べる」ような動作をします。

* 0:18-0:33: 再び黄色い立方体にコインが近づけられ、口でコインを「食べる」動作が繰り返されます。

全体的に、この動画は、見た目が顔のようになっている貯金箱のようなデバイスが、コインを「食べる」様子を捉えたものです。それぞれの立方体の顔の表情と動きが、あたかも生きているかのように表現されています。





次は以下の動画を分析してもらいました。再生時間は2分35秒で、ファイルサイズは94MBです。



1.56秒で180km/hに達する富士急ハイランド「ド・ドドンパ」の加速力3.75Gをプレス向け試乗会で体験してきた - YouTube





動画ファイルのアップロードとプロンプトの送信には成功したのですが、分析はしてくれず、「現時点では動画コンテンツを直接分析する能力はありません」と返されてしまいました。





一方、ウェブ版で試すと以下のように分析結果を返してくれました。





この動画は、富士急ハイランドのジェットコースター「ド・ドドンパ」のプレス向け試乗会の様子を撮影したものです。

動画の冒頭では、スタッフが乗客を迎え入れ、拍手で送り出しています。その後、ジェットコースターが暗いトンネルの中に入り、加速していく様子が映し出されます。トンネル内では光の演出があり、出口に近づくにつれて光が強くなっていきます。

トンネルを抜けると、富士急ハイランドの広大な敷地と周囲の山々が広がり、他のアトラクションも見えます。ジェットコースターは猛スピードで走行し、ループや急なカーブを通り抜ける迫力ある映像が続きます。特に、空に向かって垂直に上昇し、一瞬停止するかのような挙動を見せる部分は、非常にスリリングです。

終盤では、再びトンネルに入り、スピードを落としてスタート地点に戻ってきます。スタッフが拍手で迎える中、乗客は安堵と興奮の表情を見せています。

この動画は、ド・ドドンパの驚異的な加速力とスリリングなコースを一人称視点で体験できる、臨場感あふれる内容となっています。





動画アップロード機能は順次展開されているようで、テクノロジー系メディアの9to5googleは「確認したアカウントとデバイスによって利用できるかできないかに違いがあった」などと伝えています。GIGAZINE編集部でも使える端末と使えない端末がありました。



GoogleはGemini 2.5 ProとGemini 2.5 Flashを一般公開したばかりです。



GoogleがGemini 2.5 Pro/Flashを一般公開&安価かつ最速の「Gemini 2.5 Flash-Lite」プレビュー版を新たにリリース - GIGAZINE