NVIDIAが時価総額3兆3400億ドルでMicrosoftを抜き世界第1位の企業になる
by Alpha Photo
2024年6月18日に、半導体大手のNVIDIAの時価総額が3兆3350億ドル(約527兆円)に達し、Microsoftを超えて世界第1位の公開企業となりました。
Nvidia passes Microsoft in market cap, is most valuable public company
https://www.cnbc.com/2024/06/18/nvidia-passes-microsoft-in-market-cap-is-most-valuable-public-company.html
Nvidia is now the world's most valuable company by market cap, ahead of Apple, Microsoft, and Google | Tom's Hardware
https://www.tomshardware.com/tech-industry/nvidia-is-now-worlds-most-valuable-company-by-market-cap-ahead-of-apple-microsoft-and-google
Nvidia overtakes Microsoft as the world’s most valuable company - The Verge
https://www.theverge.com/2024/6/18/24181393/nvidia-most-valuable-company-microsoft-apple-google
NVIDIAは2025年度第1四半期の決算報告で前年同期比18％増の260億4400万ドル(約4兆円)を計上しています。また、NVIDIAはGPUやAIアクセラレータなどの半導体製造だけでなく、データセンター部門でも大きな収益を上げており、2025年度第1四半期ではデータセンター部門だけで前期比23％増・前年比427％増の226億ドル(約3兆5000億円)の収益を記録したことも発表されています。
NVIDIAの2025年度第1四半期収益は前年比262％増、特にデータセンター部門は前年比427％増で過去最高 - GIGAZINE
AI関連のハードウェアで市場シェアの約80％を占めるNVIDIAに対する市場の期待はうなぎ登りで、NVIDIAの時価総額は2024年2月22日時点で2兆ドル(315兆円)を突破。その後2024年6月5日には時価総額が3兆1200億ドル(約492兆6700億円)に到達し、これまで時価総額ランキングで2位の地位にあったAppleを超え、NVIDIAが公開企業の時価総額ランキング2位に躍り出ていました。
NVIDIAの時価総額が3兆ドルを突破、Appleを超えMicrosoftに次ぐ世界第2位に - GIGAZINE
NVIDIAの株価上昇はとどまることを知らず、それから約2週間後の2024年6月18日に、NVIDIAの株価は前日から3.5％上昇して1株当たり135.58ドル(約2万1400円)の最高値で取引を終えています。この結果NVIDIAの時価総額は3兆3350億ドルに達し、これまで時価総額が約3兆3200ドル(約473兆6700億円)でランキング首位だったMicrosoftを上回り、NVIDIAが世界で最も価値のある企業となりました。CompaniesMarketCap.comによる企業の市場価値ランキングトップ10はこんな感じです。
なお、NVIDIAの時価総額がMicrosoftを上回った同日、Microsoftの株価は前日から0.45％下落し、時価総額は3兆3170億ドル(約523兆5980億円)、Appleの株価は1.1％の下落を見せ、3兆2900億ドル(約519兆3360億円)の時価総額で取引を終えています。
・関連記事
NVIDIAがオープンモデル「Nemotron-4 340B」を発表、LLMトレーニング用合成データの生成に革命を起こすか - GIGAZINE
AMD・Intel・Google・Microsoft・MetaなどがNVIDIA対抗のAIアクセラレータ相互接続規格の開発に向けて業界団体を設立 - GIGAZINE
NVIDIAがAIアクセラレータのアップグレード計画を発表、2025年にBlackwell Ultraが登場し2026年にはRubinがデビュー - GIGAZINE
NVIDIAのジェンスン・フアンCEOがTSMC創業者らと「夜市」で会食したことが判明 - GIGAZINE
Microsoft・OpenAI・NVIDIAを独占禁止法違反の疑いでアメリカ司法省と連邦取引委員会が調査へ - GIGAZINE
・関連コンテンツ