ミントマシマシで上品な甘さに爽快感が広がるハーゲンダッツのミニカップ「ショコラミント エクストラ」試食レビュー
ハーゲンダッツは2026年5月19日からミニカップ「ショコラミントエクストラ」を期間限定で新発売します。従来のミントフレーバーよりもミントを多く配合した暑くなる季節にぴったりのアイスになっているとのことなので、編集部に届いた「ショコラミントエクストラ」を一足早く味わってみました。
ショコラミント エクストラ｜商品情報｜ハーゲンダッツ ジャパン Häagen-Dazs
https://www.haagen-dazs.co.jp/products/special/chocolat-mint-extra/
ショコラミントエクストラのパッケージ。
原材料名には北海道産クリーム(生乳)のほか、チョコレートチップ(準チョコレート)、ペパーミント香料などが記載されています。1個あたりのカロリーは265kcal。
フタを開けるとこんな感じ。着色料を使っておらずアイスは白色で、黒と茶色の粒が入っているのが分かります。
スプーンですくっただけで、ツンとしたミントの香りが広がりました。一口食べてみるとアイスの上品な甘みの中でミントの冷たい清涼感がぐわっと広がり、後味にも爽やかさが強く残ります。アイス全体にちりばめられたビターチョコレートチップはパリパリとした食感で、アイスの甘さとミントの風味をマッチさせている印象があり、どんどん次の一口がほしくなりました。
ハーゲンダッツのミニカップ「ショコラミント エクストラ」の希望小売価格は税込373円。2026年5月19日から全国で期間限定発売します。
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in 試食, Posted by log1e_dh
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