2025年11月17日 11時30分 試食

濃厚なカカオの風味がなめらかな口どけとともに広がるハーゲンダッツのミニカップ「ガナッシュショコラ」試食レビュー



ハーゲンダッツから、通年で販売する新フレーバーとしてミニカップ「ガナッシュショコラ」が2025年11月18日に登場します。チョコレートアイスクリームに濃密ガナッシュが入って、コク深く奥行きのあるチョコレートの味わいと濃密でなめらかな口どけが特徴のフレーバーになっているとのこと。一足早く食べる機会を得られたので、実際に食べてその味を確かめてみました。



ガナッシュショコラ｜商品情報｜ハーゲンダッツ ジャパン Häagen-Dazs

https://www.haagen-dazs.co.jp/products/special/haagen-eight/ganache-chocolat/



これがミニカップ「ガナッシュショコラ」のパッケージ。「濃密リッチ」と書かれています。





種類別はアイスクリームで、原材料はクリーム、脱脂濃縮乳、砂糖、ガナッシュ、卵黄、チョコレート、カカオマス、ココアパウダー、バニラ香料、植物レシチン、安定剤など。カロリーは1個110ml当たり260kcalです。





ミニカップなので、フタを開けるとビニールの内ブタがあります。





内ブタを剥がすとこんな感じ。少し霜が降りていますが、表面はベージュ色。





スプーンを入れてすくってみたところ、ベージュ色のチョコレートアイスの間に茶色いガナッシュが入っているのがわかります。食べてみると、チョコレートアイスはカカオの風味たっぷりで、舌触りはなめらか。チョコレートの甘さを追いかけるように、カカオ特有のほろ苦さがやってきます。さらに、ガナッシュからカカオの濃厚で上品な苦さが広がり、味の余韻がかなり長め。





断面を見てみると、チョコレートアイスの間に濃茶のガナッシュが挟まっているのが見えて、層構造であることがわかります。





ハーゲンダッツのミニカップ「ガナッシュショコラ」は2025年11月18日から、全国のスーパーやコンビニエンスストアで購入可能。希望小売価格は税込351円です。

