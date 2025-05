ハーゲンダッツのクリスピーサンド「抹茶ベリー」は抹茶アイスの上品な甘さの中にラズベリーの爽やかな酸味がアクセントとして輝く

・関連記事

メロン果汁&メロンエキス&メロンピューレを使った「三ツ矢素材派メロンソーダ」はいったいどれだけメロンなのか確かめてみた - GIGAZINE



紅茶の濃い香りが漂うハーゲンダッツの「紅茶&クッキー ~優雅なティータイム~」試食レビュー - GIGAZINE



烏龍茶のようでゴクゴク飲める「クラフトボス ブルー セイロンティー無糖」とミルク感強めな「クラフトボス 贅沢ミルクティー」を飲んでみた - GIGAZINE



バナナチップの「ゴリッ」という食感が楽しい「バナナのサンダーひとくちサイズ」試食レビュー - GIGAZINE



「コアラのマーチ」に新定番として「コアラのマーチ<全粒粉in旨ビス>」が加わったので食べてみました - GIGAZINE





2025年05月12日 11時30分00秒 in 試食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article Haagen-Dazs' Crispy Sandwich 'Matcha….