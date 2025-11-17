2025年11月17日 11時05分 メモ

中国が台湾系インフルエンサーを逮捕するため報奨金を出す



中国政府を批判する「分離主義行為」を犯したとして、中国の公安当局が台湾のインフルエンサー2名を指名手配しました。当局は、逮捕に繋がる情報の提供に報奨金を出すと発表しています。



勾结境外势力充当“倚美谋独”帮凶，起底“台独”打手温子渝、陈柏源

https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_31966751



China issues bounties for influencers - Taipei Times

https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2025/11/14/2003847188



指名手配されたのは、台湾人インフルエンサーの温子渝(ウェン・ツーユー)氏と陳柏源(チェン・バイユエン)氏です。中国の公安当局は、「2人は台湾に向けて台湾独立と中国政府への抵抗を呼びかける内容の投稿を繰り返し、分離主義を煽動した」と指摘。中国法の国家分裂扇動罪に抵触するとして、広く情報提供を求めました。



当局は、台湾人を含む全ての情報提供者に対し、5万元(約100万円)から25万元(約500万円)の報奨金を出すと通知しています。





中国は「反分裂国家法」により「世界には中国は一つしかなく、大陸と台湾は一つの中国に属する」と規定しており、この趣旨に反し台湾の分離独立を扇動する人物を反乱分子として厳しく取り締まっています。



中国国務院台湾事務弁公室の陳斌華(チェン・ビンフア)報道官は、今回指名手配したインフルエンサーに対して「国家統一と復興を実現するために厳罰に処すべきだ」と非難しました。



一方、台湾政府は中国の決定に強く反発しています。台湾行政院の李慧芝(ミシェル・リー)報道官は、「台湾の自由と人権に直接脅威を与える中国の野蛮な行為を、民主国家が侮辱として受け入れることはない」と発言し、政府は全ての台湾人の安全を守る能力と意志があると強調しました。





台湾大陸委員会法務部次長の董玉芸(トン・ユーユン)氏は、仮に中国が国際的な逮捕要請を行ったとしても、国連の「二重犯罪」原則はそれぞれの国家で犯罪とみなされる行為を犯した場合に限り引き渡しが可能と定めているため、中国と引渡条約を結ぶ60カ国の大半は、政治犯罪で告発された人物を引き渡すことはないと説明。これにより民主主義国家が台湾人を中国に引き渡すリスクは最小限だと付け加えました。



また、台湾人が自発的に情報を提供したり、中国の試みを支援したりした場合、台湾で刑事訴追される可能性があるとも指摘しました。



東海大学中国研究教授の洪浦釗(ハン・プーチャオ)氏は、「中国には台湾に対する法的・実効的管轄権がない」と話し、今回の指名手配は台湾人の恐怖をあおろうとする心理的・法的戦術に過ぎないと指摘しました。

