甘酸っぱいイチゴとパリパリチョコでトリュフを再現したハーゲンダッツの「ミニカップ『苺のトリュフ』」試食レビュー

・関連記事

生クリーム&ピーチ&茶葉でこってり甘い「キリン 午後の紅茶 TEA SELECTION クリーミーティーラテ」試飲レビュー - GIGAZINE



トリュフがほどよく香るファミマの中華まん「こんがりビストロまん とろ~り濃厚チキンクリーム味」試食レビュー - GIGAZINE



ほろ苦カカオとしっとり感が大人の味の「ブラックサンダー しっとり深みガトーショコラ」試食レビュー - GIGAZINE



甘酸っぱいいちごの香りがフワッと広がるメイトーの「農協ミルク いちご練乳」と「メイトー×ニッポンエール フローズンヨーグルト とちあいか」試食レビュー - GIGAZINE



ミスドの「大人のポン・デ・ショコラ 芳醇カカオ」&「大人のポン・デ・ショコラ 芳醇キャラメル」はほろ苦さを楽しむ大人スイーツでした - GIGAZINE



5種の果汁と緑茶を合わせた「伊右衛門 香る、果実」はフルーツの香りが華やかだが緑茶の存在感はほぼ皆無 - GIGAZINE



バターとレーズンの風味がしっとり食感で押し寄せる「ブラックサンダーひとくちサイズ しあわせレーズンバターサンド」試食レビュー - GIGAZINE

2023年12月08日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.