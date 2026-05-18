2026年05月18日 17時10分 AI

マルタ政府が全国民にChatGPT Plusを無料提供へ、AI講座の修了者が1年間利用可能に



OpenAIとマルタ政府が、マルタ国民全員にChatGPT Plusを提供する世界初の大規模パートナーシップを2026年5月16日に発表しました。対象者はAIリテラシー講座を修了すると、ChatGPT Plusを1年間無料で利用できるようになるとのこと。OpenAIは今回の取り組みについて「人々が日常生活でAIの恩恵を受けられるようにするもの」と説明しています。



OpenAI and Malta partner to bring ChatGPT Plus to all citizens | OpenAI

https://openai.com/index/malta-chatgpt-plus-partnership/





AI for All (AI għal Kulħadd) - MDIA

https://mdia.gov.mt/services/ai-for-all-ai-ghal-kulhadd/



ChatGPT Plusは、無料版より多くのメッセージ送信やファイルアップロード、高度な推論機能、画像生成、ディープリサーチ、エージェントモード、メモリやコンテキストの拡張、プロジェクトやタスク、カスタムGPTなどを利用できる個人向けプランです。記事作成時点での料金は月額3000円となっています。





無料でChatGPT Plusを使用するには、マルタ大学が開発したオンライン講座である「AI for All」プログラムを受講し、AIとは何か、AIにできることとできないこと、家庭や職場で責任を持ってAIを使う方法などを学ぶ必要があります。講座を修了したマルタ国民は、ChatGPT Plusを1年間無料で利用可能になります。



AI for Allの受講対象は、OpenAIの発表では「マルタ国民全員」と表現されていますが、マルタ・デジタル・イノベーション庁の案内では「有効なeIDアカウントを持つマルタ国民および居住者」とされています。海外在住のマルタ国民についても、講座の修了状況に応じてプログラムの対象を拡大していく予定とのこと。





マルタ政府のシルビオ・シェンブリ大臣はAI for Allについて、すべての国民がデジタル社会で必要な自信とスキルを身につけるための取り組みだと述べています。また、無料のAI教育とChatGPT Plusへのアクセスを組み合わせることで、AIを家庭・学校・職場で実際に役立つ道具にしていく方針を示しました。



OpenAIはマルタでの取り組みを、各国政府と協力してAIの活用を広げる「OpenAI for Countries」の一環と位置づけているとのこと。OpenAIのジョージ・オズボーン氏は「AIが国家的な公共基盤になりつつあり、政府には国民へAIへのアクセスと使い方の両方を提供する役割がある」と述べました。